Правило "2 стін" може не допомогти: Світан вказав на особливу загрозу вдосконалених "Шахедів"
- Російські "Шахеди", які вдосконалені новими комбінованими бойовими частинами, здатними завдавати більшого ураження.
- Військовий експерт Роман Світан радить ховатися на нижніх поверхах або в підвалах, оскільки правило "2 стін" може бути недостатнім.
- Удосконалені дрони "Герань" мають китайські та російські компоненти, що дозволяє нести більше боєприпасів.
Російські "Шахеди" тепер ще більш смертоносні. Окупанти почали встановлювати на них нові комбіновані бойові частини, щоб завдати найбільшого ураження.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог вже давно зробив з "Шахедів" свої "Герані". Іранських компонентів у вдосконалених дронах майже не залишилося.
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Як вберегтися під час атаки
У нових "Геранях-2" майже всі ключові вузли та агрегати є китайськими або російськими. Завдяки інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань, але може нести більше боєприпасів.
Герань летить на відстань 500 – 700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Однак, вона несе більше озброєння. Якщо говоримо про безпеку, то до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет.
У крилатої ракети бойова частина має близько пів тонни, тут – 100 кілограмів, але механізми ураження приблизно однакові. Вони особливо схожі в епіцентрі удару. Тому навіть правило "2 стін" може не допомогти,
– зауважив Роман Світан.
Від цих "важких" дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще у підвали. Це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, треба однаково ставитися до загрози крилатих ракет і дронів.
До слова, в ніч на 21 квітня росіяни вкотре обстріляли Україну безпілотниками. Під ударом ворога перебували Суми, там є влучання у підприємства, пошкоджені об'єкти промисловості.