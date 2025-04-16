Політолог відповів, на українську чи російську економіку більше впливають тарифи Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив безпрецедентні тарифи проти низки країн світу. Ймовірно, нові мита сильніше вдарять по економіці Росії, ніж по Україні.

Це має цілком логічне пояснення: Росія перебуває під санкціями та значною мірою залежить від імпорту. Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян.

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Чому мита Трампа не так сильно вплинуть на Україну

Як зазначив Саакян, теоретично можна стверджувати, що Росія постраждає від тарифів Трампа більше, ніж Україна.

Оскільки Україна фактично "на крапельниці" від світової фінансової допомоги. Українська економіка функціонує у вже надзвичайно складних умовах. Наша держава є експортером лише формально, адже значна частина валюти надходить до нас у вигляді зовнішньої допомоги.

Відтак, нинішня турбулентність на світових ринках не стане для нас критичною. Вона вплине лише на ті сектори економіки, які не є визначальними для загальної стабільності. Для України куди важливішим є питання – чи надійде черговий транш фінансування, чи партнери виконають свої зобов'язання щодо довгострокової підтримки.

Водночас російська економіка перебуває під жорсткими санкціями та сильно залежить від доступу до зовнішніх ринків,

– наголосив Олег Саакян.

За словами політолога, санкції значно ускладнюють її функціонування, змушуючи Росію шукати обхідні шляхи та перебудовувати всі виробничі й логістичні ланцюжки. Тому для неї спад світової економіки, зокрема США, може мати серйозні й негативні наслідки.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що 10% тарифне мито на українські товари не сильно вплине на економіку України. Однак, все-таки окремі виробники та бізнесмени можуть постраждати.