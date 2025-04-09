Найбільше постраждав від Трампа: нові тарифи "поставили хрест" на компаніях Маска

Один з найближчих соратників Дональда Трампа Ілон Маск публічно розкритикував нові тарифи США. Він сказав, що позиція президента США щодо цього питання є хибною.

Сьогодні стає зрозуміло, що Маск перебуває у дуже складній ситуації. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що стає очевидним його конфлікт з економічним радником Трампа.

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"Хрест" на компаніях Маска

Варто розуміти, що в Ілона Маска є величезний ринок в Китаї. Тарифи, які у відповідь на американські, ввели у Китаї – "ставлять хрест" на китайському ринку бізнесмена.

Продажі в Європі впали на 52%. Це найбільший показник серед європейських країн. Курс акцій його компанії впав на 48%. Маск втратив десятки мільярдів доларів капіталізації.

На сьогоднішній момент Маск найбільше постраждав від політики Трампа. Тоді в мене виникає питання – де розум у людини, яка сама себе затягла у пастку? Тепер він намагається щось виправити,

– підкреслив Олег Пендзин.

Можна згадати, як Трамп рекламував автомобілі Маска. Після такої "реклами" продажі впали ще більше. Але навіть це не головна проблема.

Проблема в тому, що це не вдасться вирішити швидко. Я думаю, компанія Маска вже не відновиться, тому що політичні наслідки надзвичайно негативні,

– зауважив економіст.

До того ж якщо ми говоримо загалом про американський бізнес, то він же весь "червоний". Світові індекси падають на тлі нової митної війни.

Зауважимо, після того, як Китай також ввів мита на імпорт, США вирішили знову відповісти. Там заявили, що запроваджують додаткові мита у розмірі 104%. Вони почали діяти з 9 квітня.