Феєрверк до Дня Повітряних сил: Хлань розповів про нові вибухи на Херсонщині

День Повітряних сил закінчився дуже потужними салютами від ЗСУ по тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, по скупченню російських боєприпасів і по логістичним артеріям.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Він пригадав, що окупанти дуже хвалилися тим, що "закрили небо", "поставили радіомаячки, які будуть відбивати абсолютно всі удари HIMARS". Крім того, казали, що нібито "це вже точно і назавжди, жоден удар не прилетить, все перехопимо".

Сергій Хлань додав, що росіяни ще й хотіли урочисто відкривати Антонівський міст. Проте їм довелося визнати, що не вдасться їм це зробити. Усе через те, що по ньому все ж таки потрапили ракети HIMARS, які зруйнували усі намагання окупантів почати повномасштабне перекидання техніки.

Фактично 3 тиждень заблоковано (перекидання російської техніки – 24 канал). Її пересувають виключно паромною переправою, яка не задовольняє постачання техніки й озброєння для окупантів. Вони абсолютно нічого не зможуть з ним зробити,

– прокоментував Сергій Хлань.

Каховська гребля

Депутат Херсонської обласної ради акцентував, що росіяни дуже хизувалися посиленням Криворізького напряму. Стверджували, що почнуть наступати на Кривий Ріг, робили інформаційні вкиди, що посилюються там великою кількістю техніки та особовим складом через Каховську греблю.

Саме через Каховську греблю вони налагодили пересування й трошечки підлатали дорожнє полотно. Якраз сьогодні наші ЗСУ туди влучили,

– розповів Сергій Хлань.

Він пригадав, що з першого дня, коли був пошкоджений Антонівський міст, речник ЗСУ сказав, що ми маємо під вогневим контролем абсолютно всі транспортні артерії ворога. Через які окупанти перекидають зброю та озброєння.

Вчора наші ЗСУ довели, що логістичні артерії постачання зброї під абсолютним вогневим контролем ЗСУ,

– зазначив Сергій Хлань.

"Були завдані удари й по Дарʼївському мосту, де було пересування техніки. Росіяни наводили біля моста понтонну переправу, якою по ночах перекидали техніку на Миколаївський напрямок", – розповів депутат Херсонської обласної ради.

Він підсумував, що по 3 логістичним артеріям було завдано нищівного удару. Крім того, те накопичення техніки, яке росіяни робили перед переправою, а саме в Олешках, так само було знищено нашими ЗСУ.

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