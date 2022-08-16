Це ми ще не починали: цікаві нюанси про нові вибухи в Криму

Треба просто перестати курити. Розказуючи про Другу світову, радянська історіографія любила згадувати про звитягу радянського оборонпрому.

Як за обмежений час з-під штангенциркуля радянських інженерів на фронт відправляли нові види озброєнь, на що у мирний час пішли б роки.

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Привіт білорусі

Війна йде вже пів року. Оптимізація озброєнь йде повним ходом. Змогли долетіти до НПЗ у Новошахтинську, зможуть долетіти й до будь-якого об'єкта в Криму.

Окремий привіт лукашенкові, бо там від кордону до всіх ключових об'єктів економіки білорусі ще ближче. Це ми ще навіть не починали.

лукашенка може чекати сюрприз / Фото Getty Images

Гвардійське – це колишня база 43-го полку морської авіації, який після анексії перевели до Новофедорівки, де його спалили ЗСУ. Тепер там базується 37-й змішаний авіаполк.

Скоріше за все, туди почали перекидати те, що не догоріло у Новофедорівці. В Криму ще є декілька колишніх військових аеродромів, які росіяни рано чи пізно будуть змушені почати використовувати.

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російська ППО

Доволі логічно, що поки російські силовики та МНС відволікались на Джанкой, то паралельно прилетіло в інше місце. Це відбувається, коли частину ППО спалили раніше на херсонському напрямку, частину втратили в Криму, а ще частина ППО (а саме ракети для ППО + РСЗО) паралельно горить у Джанкої.

Ще взагалі питання, чи російська ППО може все це вразити. Бачити – може й може, а от вразити? Отож…

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