Тенденція до масовості: що означає нова "бавовна" в Росії

Зранку 4 липня росіянам довелося прокинутися з першими безпілотниками. У Новій Москві пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про атаки військової частини та "бавовну" біля аеропорту Внуково. Це може свідчити про тенденцію до масовості і мати певні результати.

Про них 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, офіційно невідомо хто саме запускає ці безпілотники.

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Дрони долітають до цілі

За оцінками Івана Ступака, раніше подібні запуски дронів не мали масовості і могли впасти деінде. Утім, зараз вони долітають до цілей – фіксуються біля аеродромів, військових частин і так далі.

"Для тих, хто запускає ці безпілотники, це велика інформаційна база. Таким чином можна зрозуміти: де є системи ППО, якщо впав – значить працює РЕБ, якщо долетів – як йому це вдалося (летів нижче за інші, здійснював віражі, облітав будинки і ППО не влучила і так далі). Тобто це такий майбутній досвід", – пояснив він.

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"Елітам" не спати спокійно

Важливо, що повсяк час повідомляється про ураження поблизу елітних районів Росії. Якщо їхні так звані "елітарні" мешканці змогли захиститися від плебсу на землі, огородившись парканами та охороною, то з неба вона навряд чи їм допоможе.

Цікаво, що там проживає родина Суровікіна – командувача російських повітряно-космічних сил, який більше тижня не виходить на зв'язок. Якби він був на місці, то до нього б черга з місцевої "еліти" вишикувалася з питаннями: "Сєрьога, шо проісходіт",

– іронічно додав Ступак.

До речі, ексспівробітник СБУ припускає, що Суровікін дійсно може перебувати у СІЗО "Лефортово". Днями координатори однієї з російських груп опублікували повідомлення, буцімто відправили до СІЗО листівку на ім'я Суровікіна, її прийняли та доставили. Утім, поки ця інформація не є перевіреною.

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