На росТБ пропонують "офіційно проголосити Зеленського антихристом"

Рада національної безпеки і оборони України 1 грудня вирішила доручити Кабміну протягом 2 місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт одного закону. Мовиться про заборону діяльності, пов'язаних з Росією, релігійних організацій.

Ще 24 листопада у Верховну Раду України народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли проєкт закону про заборону діяльності російської православної церкви на території України. Пізніше Президент Володимир Зеленський також запровадив санкції щодо осіб, які пов'язані з УПЦ МП. Ймовірно, через це в Росії підгорає.

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На росТБ пропонують "проголосити Зеленського антихристом"

Так, російські пропагандисти, які "вєщают" з екранів ТБ заявляють, що "Зеленський осатанів і його слід проголосити антихристом".

Я думаю, що православна церква повинна проголосити Зеленського офіційним антихристом. Бо з релігійної точки зору він антихрист,

– висловив абсурдну заяву Араік Степанян.

Він додав, що кожен повинен забути прізвище Зеленський, адже "той уклав угоду з дияволом, і втілює в життя те, що заключив". На його думку, йде знищення православ'я.

Крім того, пропагандист ще згадав про шалену кількість пролитої української крові, яка, за його словами, результат дій антихриста-Зеленського. Степанян наголосив, що "його треба добити".

У Росії заговорили про "десатанізацію" в Україні

Ще наприкінці жовтня російські пропагандисти почали змінювати свою риторику про "спецоперацію" в Україні на релігійну. Майже одночасно заговорили про так звану "десатанізацію". Помічник секретаря Радбезу Росії Олексій Павлов заявив, що в Україні нібито є "сотні чинних сект", тому варто провести "десатанізацію".

Також Павлов згадав осквернення поклінного хреста у Києві у 2015 році. За його словами, це буцімто було свідченням дій язичників та "церкви сатани". Прояви "сатанізму" Павлов бачить і у "закликах вбивати росіян". Він вважає, що всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку "сектантства" в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013 – 2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та юдаїзму. Він стверджує, що, використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту.

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