Нові жертви обстрілів у Золочівській громаді на Харківщині: одна жінка загинула, двоє поранені

Російські окупанти 25 квітня випустили ракети по Золочеву, що на Харківщині. Внаслідок цього одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Як сказав голова Золочівської громади Віктор Коваленко, обстріл забрав життя жінки 1949 року народження.

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У цей момент вона якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.

Що відомо про постраждалих

Чоловіку 1950 року народження уламок потрапив у живіт.

Ще одній жінці, 1960 року народження, влучило в груди та ноги, одну ногу від вибуху перебило.

Поранених оперативно доставили у лікарню. За словами Коваленка, через нові обстріли у Золочеві пошкоджені 4 будинки.

Харківщина постраждала від обстрілів росіян

Окупанти регулярно обстрілюють Золочів на Харківщині. 24 березня Росія зруйнувала 32 будинки у Золочеві, також пошкоджені лікарня, будинок культури, музична школа, дитячі садки та школи.

Зранку окупанти також обстрілювали село Турове – один будинок знищений, чотири пошкоджені. У селі Калиновому серйозних руйнувань у результаті прямого влучання снаряду зазнало підприємство.

Неспокійно було і в самому Харкові. Рятувальники загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці. Саме туди раніше влетів російський снаряд.

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жертва обстрілу якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.