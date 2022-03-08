Нові злочини Росії: окупанти танком знищили звичайне авто, промовисте відео

Україна уже який день дає гідну відсіч російським загарбникам. На жаль, ворог не нехтує атаками на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія віроломно напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір і від військових, і від цивільних.

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Нові злочини Росії

У Росії часто поширюють фейк, що їхні війська атакують лише військові об'єкти. Проте всьому світу очевидно, що це не так, адже ворог обстрілює українські міста та вбиває звичайних людей. У мережі оприлюднили ще один доказ цинічних злочинів загарбників.

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Російська орда знищує усі "військові" об'єкти на своєму шляху,

– йдеться у дописі.

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