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      Нові правила у київському метро: заборонено жебракувати і грати на музичних інструментах

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      Київський метрополітен
      Київський метрополітен / wikipedia.org

      Київрада підготувала проєкт нових правил користування Київським метрополітеном. Згідно з ними, у метро буде заборонено провозити тварин без клітин або контейнерів (крім собак-поводирів), велосипеди, заходити у брудному одязі, співати та грати на музичних інструментах.

      Неохайного пасажира у метро не пустять. Під це поняття, на думку київсбьких депутатів, підпадає людина "оголена, з оголеним торсом, у нижній білизні, без взуття, у брудному одязі і в одязі з явно вираженим специфічним і неприємним запахом". Відзначимо, що у старих правилах була лише заборона на перебування у метрополітені без взуття.

      Актуально: Ткаченко обіцяє побудувати метро на Троєщину до кінця 2020 року

      Крім того, в метро заборонять:

      – їздити на самокатах;
      – роликових ковзанах і скейтбордах;
      – велосипеди потрібно буде провозити у чохлі або розібраному вигляді.

      Також забороняється розклеювати рекламу, торгувати і займатися агітацією.

      До теми: Туалети в метро і якісніші дороги: які нові ДБН запрацювали в Україні

      Відзначимо, що з 1 вересня в Україні набули чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів.

      Що зміниться у метро?

      Оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів передбачають, що при будівництві чи реконструкції станцій підземки на входах/виходах із них мають бути обов'язково передбачені туалети.

      Вони мають бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та маломобільних людей.

      У складних випадках під час реконструкції станцій санвузли можуть бути передбачені у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.

      У такому разі відповідно до нових ДБН санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

      У Києві на 10 станціях не продаватимуть і не поповнюватимуть картки метро: перелік станцій

      blog_ava
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Метро Транспорт Київрада
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