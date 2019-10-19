Нові правила у київському метро: заборонено жебракувати і грати на музичних інструментах
Київрада підготувала проєкт нових правил користування Київським метрополітеном. Згідно з ними, у метро буде заборонено провозити тварин без клітин або контейнерів (крім собак-поводирів), велосипеди, заходити у брудному одязі, співати та грати на музичних інструментах.
Неохайного пасажира у метро не пустять. Під це поняття, на думку київсбьких депутатів, підпадає людина "оголена, з оголеним торсом, у нижній білизні, без взуття, у брудному одязі і в одязі з явно вираженим специфічним і неприємним запахом". Відзначимо, що у старих правилах була лише заборона на перебування у метрополітені без взуття.
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Крім того, в метро заборонять:
– їздити на самокатах;
– роликових ковзанах і скейтбордах;
– велосипеди потрібно буде провозити у чохлі або розібраному вигляді.
Також забороняється розклеювати рекламу, торгувати і займатися агітацією.
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Відзначимо, що з 1 вересня в Україні набули чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів.
Що зміниться у метро?
Оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів передбачають, що при будівництві чи реконструкції станцій підземки на входах/виходах із них мають бути обов'язково передбачені туалети.
Вони мають бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та маломобільних людей.
У складних випадках під час реконструкції станцій санвузли можуть бути передбачені у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.
У такому разі відповідно до нових ДБН санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.
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