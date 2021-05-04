Нових санкцій проти режиму Лукашенка наразі не буде: ЄС не встигає підготувати документи

Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Розгляд питання перенесуть на червень.

Про це у своєму твітері написав журналіст Рікард Джозвяк. Найближча зустріч Ради ЄС відбудеться вже 10 травня 2021 року. За його словами, питання Білорусі можуть перенести на наступну зустріч, що відбудеться вже у червні.

Актуально Мабуть, любов: Лукашенко потішив "слугу" Шевченка ексклюзивними подарунками – фото

Що відомо про четвертий пакет санкцій

У лютому 2021 року глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що нові санкції підготують. Однак, як написав журналіст, досі невідомо, хто запропонує четвертий пакет санкцій: група країн-членів Євросоюзу чи Європейська служба зовнішніх справ.

Робота над документами начебто триває з березня 2021 року. До санкційного списку ЄС уже включили 84 фізичні особи і 7 юридичних осіб. Їх вважають відповідальними за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Санкції ЄС проти режиму Лукашенка: коротко

Перший пакет санкцій у Євросоюзі ввели ще 2 жовтня 2020 року. Тоді під обмеження Європи потрапили 40 політиків, однак серед них самого Лукашенка не було.

однак серед них самого Лукашенка не було. Вже 6 листопада 2020 року у ЄС запровадили другий пакет санкцій, туди потрапив самопроголошений президент та ще 14 чиновників.

та ще 14 чиновників. Вище керівництво Білорусі, зокрема спікер та генпрокурор, потрапили у санкційний список у третьому пакеті. Його ухвалили 17 грудня 2020 року.