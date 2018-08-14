Новим тренером збірної України став олімпійський чемпіон
Збірну України з гандболу очолив титулований український гравець і тренер Сергій Бебешко, який в складі збірної СНД перемагав на Олімпійських іграх-1992 року.
У минулому сезоні Сергій Бебешко очолював брестський БГК імені Мєшкова, з яким виграв чемпіонат Білорусі, а в Лізі чемпіонів дійшов до 1/8 фіналу плей-офф. Інформацію про призначення Бебешка підтвердила член виконкому Федерації гандболу України Зінаїда Турчина, пише Xsport.
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Асистентом нового головного тренера збірної України стане Микола Степанець, який раніше очолював запорізький "Мотор".
Восени 2018 року збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи-2020. Суперниками команди Бебешка стануть збірні Данії, Чорногорії і Фарерських островів.
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