Росія погрожує конфліктом, розмова Зеленського з Макроном: головні новини 10 грудня

Росія заявила про загрозу масштабного конфлікту в Європі через зближення України з НАТО. Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Оприлюдними свіжі президентський та парламентський рейтинги. В Україні частково заборонили пластикові пакети. Швейцарія продовжила замороження вкрадених активів Віктора Януковича. Такими були головні новини 10 грудня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 10 грудня:

До теми Майбутнє пенсій, економічний паспорт і держбюджет: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Марченком

Росія заявила про загрозу конфлікту

Джерело: МЗС Росії

У Москві цинічно заявили, що бачать загрозу конфлікту в Європі. Причиною називають зближення України з Північноатлантичним Альянсом. Мовляв, НАТО підштовхує Київ до "агресивних дій". Переконують, що це може призвести "до появи ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом до Центральної Росії та інших озброєнь, що дестабілізують".

У кремлівських відомствах кажуть, що стосунки Росії та Заходу продовжують деградувати. Говорять навіть про "критичну межу".

Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі,

– пригрозили в Росії.

Кремль знову висуває умови

У Москві знову вимагають гарантій, які "виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення загрозливих систем зброї на західних рубежах Росії. Кремль зухвало просить, щоб НАТО "забрало ударні системи озброєнь з території України".

Раніше президент Росії Володимир Путін вимагав "юридичних гарантій", що Україну не візьмуть в НАТО.

Зеленський поговорив з Макроном

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Темами розмови були нормандський формат та подальші кроки. В ОП розповіли, що політики говорили, зокрема, про розблокування переговорів "нормандської четвірки". Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі активно працювати у межах цього формату.

Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв,

– повідомив Зеленський.

Також президент подякував главі Франції за позитивну оцінку поточних українських реформ.

Не оминули й увагою тему "Північного потоку-2". Сторони підкреслили, що важливо урізноманітнити постачання енергоносіїв до Європи, зокрема – завдяки скрапленому природного газу.

До речі, напередодні Макрон заявив, що США та Європа мають гарантувати безпеку Україні.

Як пройшла розмова Байдена із Зеленським

Президент України поспілкувався з главою Білого дому Джо Байденом ввечері 9 грудня. Розмова тривала півтори години.

Американський президент висловив занепокоєність щодо дій Росії поблизу українського кордону.

Також він наголосив, що жодних рішень про Україну без України ухвалювати не будуть.

Нові президентські та парламентські рейтинги

Джерело: "Рейтинг"

Оприлюднили свіжий грудневий президентський рейтинг. Щоправда, трійка лідерів у ньому не змінилась. Лідирує досі Володимир Зеленський, за ним йдуть Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Президентський рейтинг:

Володимир Зеленський – 23,5%;

Петро Порошенко – 13,4%;

Юлія Тимошенко – 9,9%;

Юрій Бойко – 9,3%;

Дмитро Разумков – 7,5%;

Ігор Смешко – 6,7%;

Євген Мураєв – 6,5%;

Володимир Гройсман – 5,5%;

Олег Ляшко – 3,2%;

Арсеній Яценюк – 3,1%.

Рейтинг партій

До Верховної Ради мають шанс пройти 8 партій. Серед лідерів – незмінно "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

"Слуга народу" отримала б 18,0% голосів серед тих, хто буде голосувати та визначився;

"Європейська Солідарність" – 13,7%;

ОПЗЖ – 11,4%;

"Батьківщина" – 11,4%;

партія Разумкова "Розумна політика" – 7,5%;

партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%;

"Сила і честь" – 6,0%;

партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Соціологічне опитування провела група "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня 2021 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Загалом вдалося опитати 2500 респондентів – це українці старші за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Читайте також В України жахливий сусід, – ексклюзивне інтерв'ю з експослом США в Росії Макфолом

В Україні частково заборонили пластикові пакети

Джерело: 24 канал

Від 10 грудня в Україні почали діяти деякі норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Вони передбачають повну заборону на безкоштовне розповсюдження тонких пакетів. Це стосується надтонких і тонких пластикових пакетів, стінки яких сягають товщиною до 15 мікрометрів.

Закон поки що не повністю забороняє такі пакети, а лише обмежує їхній обіг.

Які штрафи

Передбачили штрафи для тих, хто безкоштовно розповсюджує пакети – об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг тощо.

За порушення закону штрафуватимуть від 1 700 до 3 400 гривень. За повторне порушення розмір штрафу збільшать від 3 400 до 8 500 гривень.

Ціни на одноразові пакети

На сайті Кабінету Міністрів розміщений проєкт постанови. Там встановлено мінімальні роздрібні ціни на одноразові пластикові пакети:

2 гривні – без ручок і без бокових складок;

2,50 гривні – без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 гривні – з ручками й з боковими складками.

Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Джерело: уряд Швейцарії

У Швейцарії продовжили замороження активів, що вкрав президент-втікач Віктор Янукович та його оточення. Гроші заморозили до лютого 2023 року.

Чому гроші не повертають в Україну

Раніше зазначали, що гроші можуть повернутись в Україну за однієї умови. Це незалежність антикорупційних органів.

У жовтні Швейцарія отримала позитивну відповідь від України щодо завершення судових процедур, які потрібні для повернення активів. Однак у нашій країні ще не винесли рішень про незаконне походження активів. Це і стало причиною, що активи й далі заморозили.

Яка сума грошей

У лютому 2014 року через ситуацію в Україні Федеральна рада Швейцарії заморозила активи Януковича. Мовиться про суму понад 69 мільйонів доларів.