"Січ" у космосі, ЄС продовжив санкції проти Росії: головні новини 13 січня

SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з українським супутником "Січ-2-30". Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії через агресію у бік України. Уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо. Данілов заявив, що українська влада знала про коронавірус ще в 2019 році. У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ. Такими були головні новини 13 січня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 13 січня:

Читайте також Вже 3 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину

Супутник "Січ-2-30" у космосі

Джерело: 24 канал

Космічна компанія SpaceX зі Сполучених Штатів запустила ракету Falcon 9 з українським супутником "Січ-2-30". Він призначений для оптико-електронного зондування поверхні планети Земля.

Після виведення у космічний простір, супутник добиратиметься до цільової сонячно-синхронної орбіти, висотою приблизно 700 кілометрів. За планом, апарат має пропрацювати близько 5 років.

До речі, до орбіти "Січ-2-30" точно долетить, адже Falcon 9 – це одна з найнадійніших ракет у світі.



Супутник перед відправленням у США / Фото КБ Південне

Зеленський привітав запуск "Січі"

Володимир Зеленський заявив, що виведення "Січі-2-30" у космос – це надважлива подія для України. Президент переконаний, що трансляцію запуску дивилися тисячі українських громадян.

Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника. З "особливою гордістю" він відзначив і подякував:

конструкторам,

інженерам,

ІТ-фахівцям

випробувачам

За його словами, вони вкотре підтвердили свій високий рівень і довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу.

З упевненістю можу сказати, що сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу,

– додав глава держави.

Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені Михайла Кузьмича Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами. До слова, це повністю вітчизняна розробка.

Запуск ракети SpaceX з українським супутником на борту: дивіться відео

ЄС продовжив санції проти Росії

Джерело: Рада Євросоюзу

Європейський Союз на 6 місяців продовжив економічні санкції проти Росії через агресію у бік України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року. Мовиться про санкції запроваджені щодо окремих секторів російської економіки.

Рішення ухвалили після аналізу оцінки виконання державою-агресоркою мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Раді ЄС наголосили, що воно мало відбутися ще до 31 грудня 2015 року.

Зважаючи на те, що Росія не повністю виконала ці домовленості, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити дію економічних санкцій проти неї,

– пояснили в Євросоюзі.

Детальніше про санкції проти Росії

Чинні санкції вперше ввели 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуацію в Україні. Вони, зокрема, обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній.

для деяких російських банків та компаній. Обмеження забороняють прямий або опосередкований і мпорт, експорт або передачу матеріалів, пов'язаних з обороною. А також встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання.

матеріалів, пов'язаних з обороною. А також встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання. Санкції ще більше обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані у енергетичному секторі держави-агресорки. Наприклад, при видобуванні та розвідці нафти.

Уряд підвищив ціни на бензин

Сенат США 12 січня опублікував проєкт санкцій, які стосуються безпосередньо Путіна . Обмеження мають намір запровадити, якщо Росія знову нападе на Україну.

Джерело: Міністерство економіки

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість на бензин і дизпаливо в Україні. Саме з цих показників вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину січня.

Бензин коштуватиме 27,92 гривні за літр;

Дизельне паливо – 25,16 гривні за літр.

У відомстві пояснили, що з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна:

на "звичайний" бензин не має перевищувати 32,92 гривні за літр,

на "звичайне" дизпаливо – 32,16 гривні за літр.

Як змінилися ціни

У порівнянні з початком місяця середня ціна на бензин збільшилась на 0,95 гривні за літр. Тоді як вартість дизпалива зросла ще більше – на 1,34 гривні за літр. Станом на 4 січня ціни виглядали наступним чином:

ціна літра бензину становила 26,97 гривні;

дизельного палива – 23,82 гривні за літр.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео

Україна знала про COVID у 2019 році

Джерело: "Українська правда"

Олексій Данілов заявив, що в РНБО знали про коронавірус ще задовго до того, як про це почали активно говорити. За його словами, сталося це в кінці грудня 2019 року.

У нас є дуже фахова людина, мій заступник з гуманітарних питань – Олексій Станіславович Соловйов. Він прийшов до мене і каже: "Олексій М'ячеславович, це дуже небезпечна річ". Я кажу, Олексію, беріть на контроль і відслідковуйте!",

– згадав політик.

Секретар Ради національної безпеки й оборони розповів, що на початку пандемії помітив тривожний дзвіночок, який і був знаком до мобілізації української системи охорони здоров'я.

"Була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни та просив, це було в січні, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це одразу відреагували", – продовжив Олексій Данілов.

Данілов провів першу нараду з МОЗ

Політик повідомив, що 21 лютого 2020 року провів нараду з представниками МОЗ. Однак для нього було великим здивуванням, що в Україні немає головного санітарного лікаря.

За збігом обставин тоді був присутнім ще заступник міністерки Зоряни Скалецької – Віктор Ляшко.

Я кажу: "А хто з заступників є?". Один встає, я кажу: "А як вас звати?". Він каже: "Віктор". Я кажу: "Віктор Кирилович, відсьогодні ви будете відповідати як головний санітарний лікар,

– продовжив Олексій Данілов.

Так, Віктор Ляшко, який нині обіймає посаду міністра охорони здоров'я, став головним санлікарем.

Як з'явився COVID-19 Державний секретар США



ВООЗ і Китай опублікували Державний секретар США Майк Помпео у 2020 році заявив, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. За його словами, це підтверджує величезна кількість доказів. Зауважимо, що небезпечний вірус дійсно вперше зафіксували у китайському місті в грудні 2019 року.ВООЗ і Китай опублікували спільне дослідження . У ньому вказали, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 – перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей. Також визнали, що інфікування могли трапитися ще до того, як в Ухані офіційно зафіксували першого хворого на COVID-19.

Вихід ОДКБ із Казахстану

Джерело: "Казинформ"

У Казахстані офіційно завершилася місія військ ОДКБ – солдат 13 січня почали виводити з країни. Процес триваме 10 днів. Свої військові контингенти у кількості 2 030 осіб та 250 одиниць техніки направили:

Росія,

Вірменія,

Білорусь,

Киргизстан,

Таджикистан.

Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня прибув контингент з інших країн. Експерти побоювалися, що це рішення може призвести до втрати Казахстаном суверенітету та тривалої окупації країни. Згодом, 11 січня, з'явилася інформація про те, що основну місію Організація договору про колективну безпеку в Казахстані завершила.

Наслідки протестів у Казахстані: дивіться відео