Смертельна ДТП на переході у Києві, умова скасування маскового режиму: головні новини 16 жовтня

У Києві на переході п'яний водій вантажівки в'їхав у двох пішоходів, один з них помер. Віктор Ляшко розповів, коли в Україні скасують масковий режим. Росія допустила повторення енергетичної кризи в Європі. В ізраїльському ТРЦ спалахнула пожежа, в якій постраждали люди. Такими були головні новини України і світу за 16 жовтня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

ДТП на переході у Києві

Джерело: Нацполіція

В Оболонському районі Києва увечері 15 жовтня п'яний водій збив 2 людей – історика Олександра Зінченка та Олександра Шибицького.

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У момент аварії чоловіки переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Трагічний інцидент трапився на проспекті Степана Бандери. Після ДТП горе-водій втік з місця події.

Один із пішоходів помер

Вранці 16 жовтня Зінченко розповів, що його товариш пішов з життя у лікарні. За тиждень йому мало виповнитися 25 років. Сам же історик обійшовся розсіченням та легким струсом мозку.

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Водія вантажівки спіймали

Щоб затримати водія, патрульні вирішили ввести у столиці оперативний план "Перехоплення". Чоловіка затримали майже 10 кілометрів від місця аварії. Драгер показав, що у його крові – 2,68 проміле вмісту алкоголю.

Водієві вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внести заставу. Йому загрожує ув'язнення до 10 років.

Умова скасування маскового режиму

Джерело: "Радіо Свобода"

В Україні наразі не можуть скасувати носіння масок в громадських місцях. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я назвали умову, яка дозволить відмовитись від них.

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За словами Віктора Ляшка, аби забути про маски, спершу необхідно вакцинувати від коронавірусу 70 – 80% населення. Наразі обговорювати це питання недоцільно, переконаний міністр, оскільки за малої кількості щеплених знімати маску і потім "перевіряти COVID-сертифікат – вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.

Ляшко також нагадав, що вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу, однак ризики інфікування все ще є.

Ситуація з вакцинацією в Україні

Протягом 15 жовтня щеплення проти коронавірусу отримали 148 438 людей.

Загалом від початку кампанії вакцинували 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу –7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина.

Росія заявила про повторення енергокризи в Європі

Джерело: "Коммерсантъ"

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що на Європу може очікувати нова енергетична криза, на кшталт тієї, яка є зараз.

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Така ситуація (енергетична криза – 24 канал) може повторитися. Сьогодні в підземних газових сховищах не вистачає в Європі приблизно 25 мільярдів кубометрів газу, і треба щось з цим робити,

– заявив він.

Новак натякнув на необхідність збільшення закупівель саме російського газу, заявивши про те, що Росія "готова до діалогу" з європейськими країнами.

Чиновник також звинуватив європейських політиків у небажанні визнавати свої помилки та назвав "помилкою" їхні ставки на відновлювальні джерела енергії.

Енергетична криза в Європі: коротко

Європа перебуває на межі енергетичної кризи, ціни на газ побили рекорди.

Вартість ресурсу 28 вересня становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. Досі рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.

А 6 жовтня ціна газу зросла на 40% і наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Пожежа в ізраїльському ТРЦ

Джерело: Times Of Israel

У торговельному центрі в ізраїльському місті Калансуа 16 жовтня сталася сильна пожежа.

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Відповідно до повідомлення рятувальників, займання виникло на другому поверсі ТРЦ, де були розташовані офіси.

З центру негайно евакуювали сотні відвідувачів. У вихідний їх прийшло туди дуже багато.

Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. За цей час вогонь повністю знищив весь другий поверх будівлі, у ньому обвалилася частина стін і дах.

Кілька людей постраждали

На щастя, обійшлося без загиблих. Однак травмованих уникнути не вдалося: 7 людей, зокрема поліцейський, отримали поранення. Крім того, від чадного газу постраждали ще 2 людей.

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Втрата дня

В одній з київських міських лікарень у ніч на 16 жовтня померла 73-річна Олена Вовк – відома київська модель та світська левиця. Жінка стала відомою завдяки своїм епатажним образам. Вона знімалася в кіно і рекламних роликах, брала участь у показах і фотосесіях, відвідувала нічні клуби та навіть мала акаунт у тіктоці.