Моторошна ДТП з маршруткою у Львові, деревопад у Києві: головні новини 20 листопада

У Львові маршрутка збила на переході двох монахинь, одну з них автобус протягнув пів міста. Негода розгулялась в Україні: у Києві на машини падали дерева. У Карпатах випав метр снігу. Саакашвілі припинив голодування. Такими були головні новини 20 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

До теми На мить зупинився і поїхав далі: відео смертельної ДТП з маршруткою у Львові 18+

Моторошна ДТП у центрі Львова: загинула монахиня

Джерело: Поліція Львівської області

Жахлива ДТП сталась вранці 20 листопада у самому центрі Львова. Маршрутка №138, яка повертала з проспекту Свободи на вулицю Дорошенка збила двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Водій втік з місця ДТП

67-річну потерпілу відкинуло, а 48-річна жінка опинилась під кузовом. Водій на мить зупинився, проте поїхав далі. Про наїзд поліцію він не повідомив. Натомість, правоохоронцям повідомили про аварію очевидці. Правоохоронці на місці знайшли лише одну потерпілу.

Маршрутку знайшли на кінцевій зупинці – на вулиці Джорджа Вашингтона. Неподалік було тіло, яке автобус протягнув з собою пів міста. Водія одразу затримали.

Дивіться відео моменту наїзду / Відео 18+:

У маршрутці були пасажири

Джерело: Varta1

Справді шокує те, що за словами правоохоронців, у момент ДТП в маршрутці були пасажири. Нараз їх розшукують – аби допитати.

Більше тут У маршрутці, яка тягнула тіло монахині, були люди: шокуючі подробиці ДТП у Львові

Що відомо про загиблу у ДТП Як повідомили у Як повідомили у Katedra Lwowska , загиблою виявилась 48-річна сестра Ольга. Вона разом з іншою монахинею вранці йшла на ранкову месу.

Деревопад у Києві

Джерело: "Київ Оперативний"

У Києві 20 листопада оголосили штормове попередження. Потужні пориви вітру ламали дерева, які падали на автомобілі. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Де пошкодило автівки:

На вулиці Генерала Матикіна дерево упало на припаркований мікроавтобус. Відео зняла власниця машини. Жінка повідомила, що напередодні ОСББ викликало комісію щодо аварійного дерева. Комісія вирішила, що його зрізати не потрібно.

Аналогічна ситуація трапилась на Генерала Наумова, де на Ford упало велике дерево. Вся машина опинилась під гілками.

В ід деревопаду постраждала автівка у Лабораторному провулку.

У Києві дерева падали на машини / Скриншоти з відео

Інцидент у Лабораторному провулку / Фото "Киев сейчас"

Вітер зривав металеві листи з дахів

Джерело: Dtp.kiev

На Васильківській очевидці зафільмували, як потужний вітер зірвав металеві листи з даху і приземлив їх на машини. На щастя, постраждалих немає.

Дивіться відео потужного вітру / Відео Dtp.kiev:

Негода розгулялась центральними, північними та східними областями. Найбільше постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина та Полтавщина.

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Саакашвілі припинив голодування

Джерело: DW

Міхеіл Саакашвілі припинив голодування. Сталось це після того, як ув'язненого політика перевели у військовий шпиталь у місті Горі.

Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії,

– сказав лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

У МОЗ Грузії запевнили, що госпіталь володіє усією необхідною базою, аби вилікувати Саакашвілі. Для експрезидента Грузії уже виділили окрему обладнану палату.

Політик приймає їжу за особливою схемою

Згодом глава лікарського консиліуму Александр Ціскарідзе наголосив, що стан політика – стабільний. Він вже почав приймати їжу – за особливою схемою. Також лікарі спостерігають позитивну динаміку.

Зимова краса у Карпатах

Саакашвілі оголосив голодування ще 1 жовтня, коли його затримали у Грузії.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

До Карпат 20 листопада прийшла справжнісінька зима: вершини Чорногори вкрило снігом – часом його висота сягала метра.

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що об 11:45 зафіксували видимість лише на рівні 50 метрів. Температура повітря опустилася до -5. Також на висоті – потужні пориви вітру, їхня швидкість сягає 50 метрів на секунду.

21 листопада синоптики в Україні теж прогнозують мокрий сніг. проте, попередньо, він має випасти лише у Харківській області. Саме там обіцяють і найнижчу серед усіх регіонів температуру – +5...+7.

Дивіться фото з засніжених Карпат / Фото з інстаграм-сторінок Василя Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Tипові Чернівці"