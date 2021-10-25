Фальшива "Дія", проросійські телеграм-канали: головні новини 25 жовтня

На Донбасі поранили українського військового. РНБО назвала проросійські телеграм-канали, які працюють в Україні. Шахраї створили фейковий додаток "Дія". У Білорусі робітники оголосили страйк проти репресій. Акторка і співачка Наталі Орейро отримала російське громадянство. Такими були головні новини 25 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Поранений військовий на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Проросійські бойовики впродовж 25 жовтня 4 рази порушили "тишу". Внаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення.

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Воїну оперативно надали першу допомогу, а згодом шпиталізували. Стан здоров'я українського захисника середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність,

– розповіли у штабі ООС.

Де саме воїн отримав поранення, у штабі не уточнюють.

Ситуація на Донбасі 25 жовтня

Неподалік Кам'янки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 міліметри.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Проросійські телеграм-канали

Джерело: РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки склав перелік проросійських каналів у телеграмі. Туди потрапили як персональні блоги політиків, так і загальноукраїнські канали, що в основному постять новини.

Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній проти України, – заявили у РНБО.

У відомстві пояснили, що усі згадані акаунти слугували своєрідними "хабами", звідки поширювали інформацію на менші проросійські сторінки. До списку РНБО потрапили такі телеграм-канали:

Klymenko Time;

VESTI;

"Шептун";

First;

"Новоstnoy";

"Юрий Ткачёв";

"Андрей Манчук";

"КОРНИЛОВ";

"Максим Могильницкий";

"Вадим Рабинович";

Moroz.Live.

Особливу увагу в РНБО приділили багатотисячному каналу Klymenko Time. У РНБО з'ясували, що він належить колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, а інший розкручений канал Vesti очолює цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.

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У Радбезі відзначили, що рекомендують використовувати список органам державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичним представництвам та ЗМІ. До того ж цей список назвали ефективним засобом пропаганди.

Фейкова Дія

Джерело: телеграм-канал Михайла Федорова

Шахрайство із COVID-сертифікатами набирає нових обертів. Шахраї почали торгувати фіктивним додатком "Дія", який зовні виглядає, як справжній. Такий додаток повністю копіює дизайн оригіналу. Працівники магазинів легко можуть сплутати його зі справжньою Дією.

Шахраї продають додаток в інтернеті. Вони відзначають, що їхня підробка не викликає жодних підозр у продавців. Тож з його допомогою неповнолітні можуть купувати у магазинах алкоголь та сигарети.



Документи у фейковій Дії / Колаж Ggadget

Також такий додаток – чергова спроба отримати фальшивий сертифікат вакцинації. У додатку можуть зробити сторінку, яка "підтверджує" отримання двох вакцин.

Таку підробку вже прокоментував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він попередив, що використання подібних фейкових додатків тягне за собою відповідальність за статтею "Підроблення документів...". За таке правопорушення закон передбачає не лише штрафи, а й ув'язнення.

Звичайно ж, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів",

– застеріг Федоров.

Михайло Федоров також пожартував про те, що в Дії запустять нову послугу під назвою "Паспорт ув'язненого", а організатори цієї афери стануть її першими користувачами.

Поновлення страйку у Білорусі

Джерело: "Радыё Свабода"

25 жовтня Спілка робітників Білорусі опублікувала заяву про початок загальнонаціонального страйку 1 листопада. В асоціації повідомили, що 30 серпня оголосили про початок передстрайкової ситуації в Білорусі та висунули вимоги до влади. Тепер вони заявили, що влада не збирається виконувати ці вимоги, і закликали робітників страйкувати.

Настав час робітникам взяти майбутнє у свої руки. Ми не маємо права затягувати, поки наші родичі, друзі та товариші перебувають у в'язницях, а наші матері та сестри, брати та батьки помирають у переповнених лікарнях від коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Втім, наміри страйкувати наразі неодностайні: інша громадська ініціатива – "Трудовий рух", заявила, що не підтримує оголошення загальнонаціонального страйку 1 листопада.

Торік 25 жовтня у країні робітники оголосили загальнонаціональний страйк . Тисячі людей не вийшли на роботу, а пройшлися мирною ходою з вимогою перевиборів. Втім, людей розганяли силою: загони ОМОНу били працівників і затримували особливо неслухняних.

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Орейро отримала російське громадянство

Джерело: ТАСС

Відома співачка і акторка, зірка "Дикого янгола" Наталія Орейро з Уруґваю офіційно стала громадянкою Росії. Паспорт з двоголовим орлом отримав і її 9-річний син. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін.



Орейро зізналася у любові до Путіна і Росії / Фото spletnik.ru

У березні 2019 року Наталія Орейро сама попросила в Путіна паспорт Росії. В ефірі розважального шоу "Вечірній Ургант" вона заявила, що немає жодного іноземця, який був би більшим росіянином, аніж вона. У любові до Росії вона нібито обійшла самого Жерара Депардьє.

Уже в червні акторка подала документи на російське громадянство. З такою пропозицією до зірки звернулося російське посольство. Втім, варто відзначити, що з російським громадянством для акторки не поспішали. Вона стояла в черзі за паспортом понад два роки.