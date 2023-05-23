Зайшли, як кинджал у масло: військовий експерт зауважив позитив від подій на Бєлгородщині
РДК та Легіон "Свобода Росії" продовжують військову операцію на території Білгородської області Росії. Через це росіяни вимушені перекинути туди частину підрозділів з України.
Це буде великою проблемою для росіян, адже їм не вистачає військових, щоб покрити окуповану територію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
Дивіться також "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині
Росія не здатна утримати такий широкий фронт
Він вважає, що Росія буде змушена перекинути на свою територію підрозділи чи з Донецького, чи з південного напрямку на фронті. За різними оцінками, загальна чисельність підрозділів окупантів оцінюють у 250 – 300 тисяч осіб.
"Якщо взяти до уваги фронт довжиною у 1200 кілометрів і той факт, що не всі з 300 тисяч воюють, а лише 50 – максимум 100, то така кількість виглядає, як тоненька лінія солдат розтягнута на величезну відстань. Взяти підготовлених бійців, щоб перекинути у Бєлгородську область, немає звідки", – зауважив військовий експерт.
Павло Нарожний про контрнаступ на Бєлгородську область: дивитись відео
До того ж у прикордонній зоні є ще Брянська область, яку також треба звільняти від путінського режиму. Таким чином, фронт з 1200 кілометрів може легко перетворитись на фронт протяжністю 2500 тисячі кілометрів і це буде великою проблемою для Росії.
Ми побачили, що в Бєлгородській області невеличкий підрозділ, чисельністю в батальйон, зайшов немов кинджал в масло і спровокували велику паніку у Бєлгороді,
– наголосив Нарожний.
Прорив на Бєлгородщині: головне
- За інформацією українських ЗМІ, через ситуацію у Бєлгородській області, Росія хоче перекинути туди деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Мова йде про підрозділи 3-ї стрілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії, яка бере участь в бойових діях у Луганській області.
- 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" розпочали наступ у Білгородській області, що межує з Україною.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські добровольці проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.