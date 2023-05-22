Напрямок неприкритий: Світан припустив, яка мета подій в Бєлгородській області

На Бєлгородщині 22 травня ознаменувалося неоднозначними подіями. У ГУР МО заявили про проведення операції легіоном "Свобода Росії" та Російським добровольчим корпусом з метою створення "смуги безпеки".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, росіянам не допомогли жодні оборонні споруди.

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Чому обрали саме Бєлгородщину

Роман Світан наголосив, що наразі у Росії немає лінії фронту по трьох областях: Бєлгородській, Курській та Брянській.

Край налякананих ідіотів – це ці три області з російського боку до Москви,

– додав він.

На його думку, цей напрям обраний доволі зважено та правильно з огляду на те, що від Брянщини недалеко до Москви – центру прийняття рішень.

Якщо добровольці дійдуть до столиці Росії, то там відбудеться арешт людей, які давали накази про напад на Україну, та розв'язання питань щодо постімперського життя державних новоутворень, на які й розпадеться Росія.

"Зараз ми на початку цього етапу: вони виконують задачу формування запасів військової амуніції", – наголосив військовий експерт.

Наразі росіяни лише обростають м'язами, які потім будуть лише зміцнюватися.

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Як діятимуть росіяни далі

Роман Світан додав, що росіяни вже перекинули дві бригади Головного розвідувального управління Міноборони і Генштабу Росії протидіяти руху російських частин у сторону столиці. Мовиться про близько 5 тисяч осіб. Втім, ймовірно, їхня чисельність буде збільшуватися.

Якщо цей рух буде масовим, то росіянам доведеться перекидати частини із лінії фронту на цей напрямок,

– переконаний він.

Наразі про будь-які прогнози поки що говорити рано.

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