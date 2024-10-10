З 10 добігає лише 1 окупант, – командир розповів про шокуючу тактику росіян

Росіяни використовують різні види техніки, але й і велику кількість особового складу для штурмів. Їхня тактика, порівняно з минулим роком сильно відрізняється.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що окупанти наступають ланцюгами по 10 осіб, з яких зазвичай 9 Сили оборони знищують. Ті, хто встигли добігти, формують нові групи для подальших штурмів позицій українських військових.

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Шокуюча тактика штурмів росіян

За словами командира батальйону, основний акцент противник робить на живій силі. Якщо у 2023 році росіяни намагались штурмувати позицію за позицією, то зараз, коли в чистому полі є приблизно 1 кілометр, росіяни йдуть ланцюгом, скорочуючи відстань між їхніми позиціями та позиціями ЗСУ.

З 10 добігає 1 окупант. Потім іде наступна хвиля, знищили 8, добігло 2, з третьої хвилі взагалі ніхто не добіг. Ось так протягом дня з тих, хто добіг ворог накопичує сили біля наших позицій і потім намагається перейти в ударно-штурмові дії,

– пояснив Федоренко.

При штурмових діях, крім живої сили, росіяни застосовують артилерію та безпілотники. Однак через такі шалені втрати ворог не досягає бажаних результатів на полі бою.

Зауважте! Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів, що ворог на Куп'янщині намагається захопити лівий берег річки Оскіл. Для цього діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, часом використовують техніку.

Командир батальйону розповів, що минулого тижня на Куп'янщині ворог застосував також 50 одиниць броньованої та легкоброньованої техніки. Крім того, росіяни також використали двоколісні мотоцикли та багі.

Ця масована атака, найбільша, яку я пам'ятаю, для противника завершилась невдачею. Майже вся техніка була знищена або пошкоджена на полі бою. В той день лише наш батальйон знищив 20 одиниць техніки, ще 20 пошкодили,

– зауважив Федоренко.

Силам оборони вдалось призупинити ворога на Куп'янському напрямку, зараз тривають надзвичайно складні бої для стабілізації ситуації.

Крім того, зараз закінчуються теплі дні, погіршення погодних умов призведе до утворення роздоріж, що вплине на можливість проведення інтенсивних бойових дій ворогом.