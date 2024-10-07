Конфлікт з Донецьком загострився: який новий статус може отримати Маріуполь до кінця 2024 року

Азовський судноремонтний завод, який був зруйнуваний внаслідок воєнних дій у Маріуполі, досі так і не відновили, хоча окупанти планували створити в цьому місці морську військову базу і піарились на цьому. Сьогодні тут жодні ремонтні роботи не проводяться.

Про це в етері 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, уточнивши, що це пов'язано з чистками, які відбулися в міноборони Росії, зокрема було затримано заступника колишнього міністра оборони Тимура Іванова. Цим скористалися головне розвідуправління і депутат держдуми Дмитро Саблін.

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До статуту Маріуполя хочуть внести зміни

Зараз в Маріуполі роблять все, аби вийти з-під впливу Донецька. Збираються підписи серед маріупольців і просувається внесення змін до статуту окупованого Маріуполя для того, щоб він став містом республіканського значення.

Як пояснив Андрющенко, це означає, що Маріуполь може стати як Севастополь самостійною територіальною одиницею, яка не буде підпорядковуватись Донецьку. З його слів, цього разу ті, хто це затіяв – дуже близькі до перемоги.

"Російські ГРУшники хочуть вирвати Маріуполь, користуючись незадоволенням Путіна роботою ФСБ на території Донецької області, посиленим тиском на Пушиліна. В нього не дуже сприятлива ситуація, він втрачає вплив. До чого тут судноремонтний завод, бо Пушилін свого часу обіцяв побудувати тут базу, Путін думав, що це буде зроблено і стане оплотом російського флоту в Азовському морі", – зазначив Андрющенко.

До кінця 2024 року Маріуполь може вийти з-під крила Донецька

Однак досі нічого з обіцяного не зроблено, відновлення Маріуполя не відбувається, а це псує імідж окупаційної влади. Радник міського голови Маріуполя повідомив, що цього тижня була проведена велика конференція і росіяни виклали посилання на неї у відкритий доступ. На засіданні обговорювались зміни до статуту міста.

Андрющенко спрогнозував, що до кінця цього року Маріуполь вийде із зони впливу Донецька. І от тоді розпочнеться добудова судноремонтного заводу.

В цій новині хороше тільки те, що Пушилін втратить вплив, а люди, які залишились в окупації, доживуть до того часу, коли інфраструктура міста хоч якось покращиться і жити їм буде легше. Цей завод отримають кадирівці, а ГРУшники фінансування, звідки можна буде красти гроші. Всі сторони, окрім Пушиліна, будуть задоволені,

– підсумував Андрющенко.

До відома! Азовський судноремонтний завод був найстарішим підприємством Маріуполя. Вже потім побудували порт та металургійні заводи. Він заснований у 1886 році, а зруйнований у 2022 році. Завод займався перевалкою експортних, імпортних, транзитних вантажів, а також машинобудуванням.