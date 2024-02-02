Німецький телеканал зняв скандальний репортаж в окупованому Маріуполі: МЗС вимагає пояснень

Німецький телеканал ZDF зняв репортаж про "функціонування" Маріуполя під час російської окупації. Мовляв, "життя налагоджується", а більшість маріупольців буцімто проросійські.

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі, спотворивши картину.

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Що назнімав німецький журналіст

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Він розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

Він заявив, що більшість жителів міста налаштовані проросійськи. Він також розповідає, що місто нібито відбудовується, але не вказує, що воно було зруйноване російським вторгненням.

За його словами, "місто функціонує, працюють магазини та ресторани", а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет.

Однак є й те, в чому він не збрехав – окуповане місто заселяється росіянами.

МЗС вимагає пояснень

Речник МЗС у твітері (раніше X) Олег Ніколенко заявив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства.

Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні,

– сказав Ніколенко.

Зазначимо, що для окупантів наразі дуже важливо показати, що вони нібито будують інфраструктуру, але на мирних жителів міста їм начхати. Також відомо, що вони хочуть виселити всіх корінних маріупольців з центру міста, щоб заселити російських громадян.

Крім цього, російські загарбники взялися активно пропагувати свої ідеї серед школярів і студентів Маріуполя, адже їх легше "промити". Старше покоління краще пам'ятає, як розвивалося українське місто на березі Азовського моря.