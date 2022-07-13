У Мелітополі на окупованій військовій базі детонація тривала 4 – 5 годин: як минула ніч

У вівторок 12 липня на одній з військових баз, захоплених російськими окупантами поблизу Мелітополя, сталась детонація боєприпасів. Вони вибухали упродовж кількох годин.

Про це розповів під час телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що на цю базу окупанти перебрались недавно, адже їхню основну на днях ЗСУ ефективно знищили, передає 24 канал.

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Пролунало близько 20 – 25 вибухів

Сама військова база розташована за 5 кілометрів від Мелітополя, на межі ОТГ Мирне. Там, підкреслив мер міста, дві військові частини: одна – МНС, а друга – та, яку до 24 лютого використовували ЗСУ.

Після знищення військової бази на аеродром, частина техніки та боєприпасів ворога переїхала саме до селища Мирне. Вчора приблизно о 14:00 там було чутно близько 20 – 25 вибухів. Після цього пішов чорний густий дим і продовжилась детонація впродовж 4 – 5 годин,

– додав Федоров.

Що стосується цих вибухів, то Федоров зазначив, що слід дочекатись офіційних даних від Генштабу. У відомстві повідомлять, кому саме вдалось ефективно підвезти окупантам свіжу "бавовну".

Водночас він зауважив, що у Мелітополі ніч теж не була спокійною. По всьому місту лунали автоматні черги. Самі ж очевидці розповідають, що таким чином окупанти – як вони самі переконують – намагаються збивати безпілотники.

У Штабі оборони Запорізького краю інформацію про автоматні постріли підтвердили. Там зауважили, що коментарі свідчать про те, що неспокійною була ніч як у самому Мелітополі, так і у Бердянську.

Згідно з однією з версій, російські бійці могли перебрати алкогольних напоїв і влаштувати перестрілку. Інша ж стосується саме спроб збивати безпілотники. Не виключено, що містяни вночі чули партизанів, які вийшли на полювання на загарбників. Наразі остаточної інформації щодо цього немає.

Окупанти бояться приходу ЗСУ

Загарбники, які упродовж кількох місяців почувались у безпеці, зараз дуже сильно хвилюються. Їх непокоїть той факт, що ЗСУ можуть не лише знищувати їхні склади, а й їх самих, коли почнуть повертати окуповані території.

Іван Федоров підкреслив, що страх підтверджує одна з новин, яка з'явилась ввечері 12 липня. У ній розповідається про буцімто спійманого росіянами злочинця. Він звинувачував українську владу, а також самого мера Мелітополя. Мовляв, вони надають партизанам зброю.

Це свідчить про те, що ворог зараз боїться не лише ЗСУ та їхнього наступу з боку Запоріжжя. Окупантів непокоять також місцеві партизани, які можуть напасти зсередини тоді, коли наші військові увійдуть у Мелітополь.

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