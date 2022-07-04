"Все як в Орвела": у Москві ФСБ затримала чоловіка, який переказав гроші на "Повернись живим"

Російський театр абсурду обростає новими вимірами. Зовсім скоро буде важко вигадати історію про тиск на людей, яка б не була реальністю в Росії.

Більшість російських громадян підтримують війну Росії з Україною, а пасивна меншість боїться виходити на протести. Є й поодинокі випадки підтримки України. які одразу набувають розголосу через неадекватну реакцію окупантів.

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Затримання росіянина за донат фонду "Повернись живим"

Російські фсб-шники похизувалися "шаленою спецоперацією". Докладаючи неймовірних зусиль вони виявили мешканця Москви, який зробив переказ грошей для фонду "Повернися живим".

Реакція спецслужб окупантів не забарилася – до квартири мирного беззбройного чоловіка приїхала ціла група спецназівців. Якось дивно, що ФСБ не додумалося залучити до цієї операції танки та вертольоти.

Москвича, який задонатив "Повернися живим", відпустили "із застереженнями". Втім, зовсім скоро він зможе тішитися, що зробив бодай якийсь внесок у перемогу України та крах путінського режиму.

Війна Росії з Україною: останні новини

У російських окупантів вже почалися великі проблеми із похованням своїх солдатів. Шалених втрат вони визнавати не збираються, тому більшість тіл не передають рідним, а ховають самі, записуючи закопаних до "зниклих безвісти".

На Запоріжжі РСЗВ HIMARS вже активно нищать росіян. Генштаб показав ефективну роботу установки, яка дозволить переламати хід битви.

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