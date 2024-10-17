Невід'ємна частина їхньої історії: чи можливий у Росії "палацовий переворот"

Україні важливо повернути війну в бік Росії, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна та розвернули ненависть в сторону Кремля. Саме російське населення не спроможне здійснити повстання проти влади, але воно може бути використане як інструмент.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що в країні-агресорці можливий саме "палацовий переворот". Це є невід'ємною частиною історії Росії, такі події можуть продовжуватись і зараз.

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Чи можливий у Росії "палацовий переворот"

Військовий експерт наголосив, що вплив на соціальні настрої Росії може стати чудовим ґрунтом для того, що одна з веж Кремля відважиться на трансфер влади. Саме "палацові перевороти" є невід'ємною частиною російської історії.

Починаючи від Єлизавети I, доньки Петра I, яка відібрала владу в Івана VI, який був дитиною, потім Олександра I, який погодився на мовчазне вбивство рідного батька, закінчуючи більшовиками та й Єльцином, який в 1993 році, який "розстріляв" власний парламент, коли зрозумів, що є загроза його владі,

– зазначив Черник.

Саме для цього російське населення може бути використане як інструмент. Однак військовий експерт пояснив, що він не вірить у те, що росіяни спроможні підняти якесь повстання самостійно.

Їхня історія не знає таких випадків, за винятком хіба що більшовиків. Адже в частині імперської російської ідеології щодо України нічого не змінилось. Ленін мав вислів, що "втратити Україну – це те саме, що втратити голову",

– пояснив Черник.

За його словами, це свідчить про те, що українська територія та сам український етнос є для країни-агресорки дуже важливим для ідентифікації їхньої державності та загалом спільноти. Якщо послухати, що говорять російські так звані демократи, то вони є такими самими "імперцями" як російський диктатор і не інакше.

До слова, Володимир Зеленський висловився про Путіна та заявив, що російський диктатор глухий до всіх, тому він не зміниться. Якщо Путін переможе, то це створить приклад для диктаторів, що загарбницькі війни можуть бути вигідними.