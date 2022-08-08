Наступні 2 місяці в Україні можуть бути вирішальними, – глава Бюро нацбезпеки Польщі

Упродовж 2 наступних місяців можуть трапитися події, які кардинально вплинуть на перебіг війни в Україні. "Принципові рішення" можуть проявитися десь до жовтня.

Польський чиновник спрогнозував перебіг війни в Україні

Таку думку в інтерв'ю висловив глава Бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох. Він зазначив, що зараз росіяни використовують на Донбасі тактику "килимових рейдів", але без високоточної зброї її прогрес незначний.

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Солох зазначив, що ЗСУ, хоч і повільно, але все-таки просуваються Півднем України.

Усі чекають наступу, тому що наступ міг би створити підстави для якихось переговорів – чи про мир, чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки що не відбувається. Все вказує на те, що найближчі 2 місяці можуть стати вирішальними,

– наголосив Солох.

Водночас він не виключає ймовірність того, що війна в Україні може затягнутися надовго. На його думку, росія не відмовиться від завоювання України навіть, якщо на це підуть роки. Такою нібито є позиція російської еліти.

Чиновник також зазначив, що кремль хоче провести незаконні референдуми на Півдні України, щоб потім розглядати контрнаступ ЗСУ, як напад на "свою" територію.

Це одразу підвищує загрозу застосування проти України зброї масового ураження, зокрема ядерної,

– пояснив Солох.

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На Краматорському напрямку ворог вів наступ біля Верхньокам'янського, щоб покращити своє тактичне положення. ЗСУ зруйнували плани путінських солдатів – завдали їм втрат і змусили відійти.

На Авдіївському напрямку ворожі війська наступали на Піски, Невельське та Авдіївку. ЗСУ також їх відбили.

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