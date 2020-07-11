Головні новини 11 липня: загибель воїна, скандал із випускниками, нові умови в'їзду до Хорватії
На Донбасі загинув український захисник Тарас Матвіїв. Київські випускники облаяли кримських татар. Активісту вистрелили у голову у Миколаєві. Хорватія змінила умови в'їзду для українців. До моря – кілометрові черги з автомобілів. Такими були головні новини суботи, 11 липня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 11 липня:
На Донбасі загинув український воїн
Детально На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану
На Донбасі загинув боєць Тарас Матвіїв з Львівщини. Військовий був засновником "Пошукової ініціативи Майдану". Матвіїв служив у 24-їй окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.
Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко у фейсбуці написав, що молодший лейтенант загинув під час обстрілів.
Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас,
– додав Тіщенко.
За інформацією Сергія Сердюка, Матвіїв загинув поблизу села Троїцьке. Саме там він отримав поранення під час мінометного обстрілу. Помер воїн під час евакуації з місця події.
Що відомо про загиблого
- Тарас Матвіїв родом із Жидачівського району Львівської області.Йому було 30 років.
- У 2011 Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Далі працював кореспондентом ТРК "Ера" з 2011 по 2012 роки.
- Згодом – журналістом телеканалу TVi (з 2012 по 2013 роки).
- Матвіїв також був блогером у низці видань, зокрема, "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".
- Він – активний учасник Революції Гідності, був у 3-тій сотні Самооборони Майдану. також воїн був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – організації, яка однією з перших почали шукати зниклих революціонерів.
- У 2015 – пішов добровольцем в Окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ", воював у Пісках.
- З 2015 року став депутатом Жидачівської райради 7 скликання, від "Української Галицької партії".
- З 2019 проходив службу за контрактом у 24-ій бригаді.
- По смерті воїна у нього залишились батьки.
Останній допис Тараса у фейсбуці був 7 липня.
Мліє степ Донбасу. В очікуванні пожеж і визволення,
– написав військовий.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.
Київські випускники облаяли кримських татар
Випускники київської школи №90 записали відео, у якому образили кримських татар. Ролик школярі зняли після складання ЗНО з історії. Згодом відео поспішили видалити.
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Що наговорили у відео київські випускники
Вони заявляли у відео про свою ненависть до ЗНО, історії, Українського центру оцінювання якості освіти та… кримських татар.
"В рот ї..в кримських татар", – сказав один із школярів. Інший заявив, що "Крим – це Росія".
Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+!
Школярі Києва ображають кримських татар: відео
Як відреагували у київській школі на слова своїх учнів
Керівництво столичної школи №90 поспішило оприлюднити свої офіційні вибачення через скандальний ролик.
Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою розділяємо обурення проявом дискримінації,
– зауважили там.
Реакція Меджлісу
У Меджлісі вибачення від школи та школярів прийняли. Рефат Чубаров запросив випускників, які облаяли кримських татар, у Меджліс, де кожному з них особисто вручать книги з історії Криму і кримськотатарського народу.
Відеозвернення Чубарова через скандал:
У Миколаєві місцевий активіст отримав поранення в голову
У Миколаєві поранення в голову отримав 33-річний місцевий активіст Демид Губський. Він є головою обласного осередку "Свободи".
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Подія сталася вранці 11 липня. Саме в цей час медики повідомили поліцію, що з власного дому госпіталізували чоловіка із травмою голови.
Під час проведення операції лікарі встановили, що потерпілий отримав ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Правоохоронці, зі свого боку, встановлюють усі обставини інциденту. За попередньою інформацією, постраждалий самостійно розбирав пістолет.
Хорватія змінила правила в'їзду для українців
Хорватія ввела нові правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема і для України.
Що потрібно, аби потрапити до Хорватії:
- негативний тест на COVID-19, якому не більше, 48 годин;
- в іншому випадку – 14-денна самоізоляція.
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Кілометрові черги до моря
На трасі Харків – Сімферополь 11 липня утворились тягучки. Затори розпочиналися у Запорізькій області. Про це інформують місцеві ЗМІ.
Зокрема, завмерла автоділянка у напрямку курортної Кирилівки. Приблизна протяжність затору становила 5 кілометрів, пише "Інформатор". Втім, причина полягає не лише у масовому потоці автівок.
Затори по дорозі на море: відео
Чому виникли затори
- Велика тягучка виникла відразу за Запоріжжям, поблизу селища Балабіно.
- На одній із ділянок дороги ведуться ремонтні роботи, тож водіям залишається менше місця для проїзду.
- Затори почали виникати у Запорізькій області ще 10 липня. Тоді на цій же трасі біля селища Василівка сталася аварія.
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