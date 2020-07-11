На Донбасі загинув український захисник Тарас Матвіїв. Київські випускники облаяли кримських татар. Активісту вистрелили у голову у Миколаєві. Хорватія змінила умови в'їзду для українців. До моря – кілометрові черги з автомобілів. Такими були головні новини суботи, 11 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 11 липня:

На Донбасі загинув український воїн

Детально На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану

На Донбасі загинув боєць Тарас Матвіїв з Львівщини. Військовий був засновником "Пошукової ініціативи Майдану". Матвіїв служив у 24-їй окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко у фейсбуці написав, що молодший лейтенант загинув під час обстрілів.

Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас,

– додав Тіщенко.

За інформацією Сергія Сердюка, Матвіїв загинув поблизу села Троїцьке. Саме там він отримав поранення під час мінометного обстрілу. Помер воїн під час евакуації з місця події.

Що відомо про загиблого

Тарас Матвіїв родом із Жидачівського району Львівської області.Йому було 30 років.

У 2011 Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Далі працював кореспондентом ТРК "Ера" з 2011 по 2012 роки.

Згодом – журналістом телеканалу TVi (з 2012 по 2013 роки).

Матвіїв також був блогером у низці видань, зокрема, "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".

Він – активний учасник Революції Гідності, був у 3-тій сотні Самооборони Майдану. також воїн був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – організації, яка однією з перших почали шукати зниклих революціонерів.

У 2015 – пішов добровольцем в Окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ", воював у Пісках.

З 2015 року став депутатом Жидачівської райради 7 скликання, від "Української Галицької партії".

З 2019 проходив службу за контрактом у 24-ій бригаді.

По смерті воїна у нього залишились батьки.

Останній допис Тараса у фейсбуці був 7 липня.

Мліє степ Донбасу. В очікуванні пожеж і визволення,

– написав військовий.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.

Київські випускники облаяли кримських татар

Випускники київської школи №90 записали відео, у якому образили кримських татар. Ролик школярі зняли після складання ЗНО з історії. Згодом відео поспішили видалити.

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Що наговорили у відео київські випускники

Вони заявляли у відео про свою ненависть до ЗНО, історії, Українського центру оцінювання якості освіти та… кримських татар.

"В рот ї..в кримських татар", – сказав один із школярів. Інший заявив, що "Крим – це Росія".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+!

Школярі Києва ображають кримських татар: відео

Як відреагували у київській школі на слова своїх учнів

Керівництво столичної школи №90 поспішило оприлюднити свої офіційні вибачення через скандальний ролик.

Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою розділяємо обурення проявом дискримінації,

– зауважили там.

Троє школярів, які знялися у відео також розмістили свої персональні публічні вибачення.

Реакція Меджлісу

У Меджлісі вибачення від школи та школярів прийняли. Рефат Чубаров запросив випускників, які облаяли кримських татар, у Меджліс, де кожному з них особисто вручать книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

Відеозвернення Чубарова через скандал:

Важливо! На скандал відреагували і в Міністерстві освіти та науки України. У МОН кажуть, що одне з питань ЗНО з історії стосувалось саме відомих особистостей кримськотатарського народу. "Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України " , – зазначили у відомстві. У МОН подякували Меджлісу за розуміння.

У Миколаєві місцевий активіст отримав поранення в голову

У Миколаєві поранення в голову отримав 33-річний місцевий активіст Демид Губський. Він є головою обласного осередку "Свободи".

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Подія сталася вранці 11 липня. Саме в цей час медики повідомили поліцію, що з власного дому госпіталізували чоловіка із травмою голови.

Під час проведення операції лікарі встановили, що потерпілий отримав ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Правоохоронці, зі свого боку, встановлюють усі обставини інциденту. За попередньою інформацією, постраждалий самостійно розбирав пістолет.

Хорватія змінила правила в'їзду для українців

Хорватія ввела нові правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема і для України.

Що потрібно, аби потрапити до Хорватії:

негативний тест на COVID-19, якому не більше, 48 годин;

в іншому випадку – 14-денна самоізоляція.

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Зверніть увагу! З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів.

Кілометрові черги до моря

На трасі Харків – Сімферополь 11 липня утворились тягучки. Затори розпочиналися у Запорізькій області. Про це інформують місцеві ЗМІ.

Зокрема, завмерла автоділянка у напрямку курортної Кирилівки. Приблизна протяжність затору становила 5 кілометрів, пише "Інформатор". Втім, причина полягає не лише у масовому потоці автівок.

Затори по дорозі на море: відео

Чому виникли затори

Велика тягучка виникла відразу за Запоріжжям, поблизу селища Балабіно.

На одній із ділянок дороги ведуться ремонтні роботи, тож водіям залишається менше місця для проїзду.

Затори почали виникати у Запорізькій області ще 10 липня. Тоді на цій же трасі біля селища Василівка сталася аварія.



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