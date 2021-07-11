Головні новини 11 липня: протести у Грузії, ДТП під Києвом та політ Бренсона на космоплані

У Грузії спалахнули протести після смерті журналіста, якого побили противники ЛГБТ-спільноти. На Гостомельському шосе біля Києва перекинулась маршрутка з людьми. У Кременчуці знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. У Молдові стартували дострокові парламентські вибори. Такими були головні новини 11 липня.

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Важливо У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео

Грузія протестує через вбивство журналіста

Джерело: 24 канал

У столиці Грузії місті Тбілісі сотні людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду. Протест пов'язаний зі смертю журналіста, якого побили на центральній площі противники ЛГБТ-спільноти.

Грузини вимагають відставки уряду

Майже 20 неурядових організацій вимагають, аби усі члени уряду подали у відставку. Активісти запевняють, що політики знали, що 5 липня ситуація може вийти з-під контролю, однак нічого не зробили. Тому всю відповідальність покладають на урядовців. Головне гасло протесту: "Система вбиває! Виходь за життя".

Правоохоронців не мобілізували в достатній кількості. Влада не просто не схвалювала належні дії для захисту життя і здоров'я людей, а навпаки – заохочувала насильство,

– мовиться у повідомленні.

Більше про заворушення 5 липня

5 липня у Тбілісі відбувалася акція на підтримку представників ЛГБТ-спільноти. Однак противники трансгендерів вирішили завадити демонстрації й також вийшли на вулиці.

Вони побили журналістів, які висвітлювали ці події. Місецві ЗМІ повідомляли про щонайменше 40 постраждалих.

11 липня стало відомо про смерть журналіста телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Після побиття 5 липня чоловіка відвезли у лікарню з переломами кісток обличчя.

Нещодавно медійника виписали з медзакладу і він повернувся додому. Однак мати Лашкавара знайшла сина мертвим. Точну причину смерті встановить експертиза.

Грузини вимагають відставки уряду: дивіться відео

Як завершився мітинг у Тбілісі: дивіться відео

ДТП з маршруткою під Києвом

Джерело: "Київ Оперативний"

На Гостомельському шосе під Києвом в аварію потрапила маршрутка з пасажирами. На момент ДТП в автобусі перебували люди.

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Як сталася ДТП

Маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, маршрутка намагалася обігнати й підрізала його, після чого водій автобусу не впорався з керуванням і авто перекинулося.

На місце інциденту одразу ж прибули 4 машини швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагалися звільнити пасажирів із маршрутки.

Що відомо про постраждалих

Відомо, що маршрутка їхала з Тетерева до Києва. На момент аварії в салоні перебувало 12 осіб. За даними пресофіцерки Святошинського району Києва Тетяни Мельник, 8 пасажирів отримали травми. При цьому двох витягли рятувальники, у людей, попередньо, переломи кісток.

Аварія під Києвом: дивіться відео

Смерть дитини у Кременчуці

Джерело: "Суспільне"

Рятувальники знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. Тіло Анатолія Желабікова дістали з дна озера вже без ознак життя.