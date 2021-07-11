Головні новини 11 липня: протести у Грузії, ДТП під Києвом та політ Бренсона на космоплані
Джерело:24 канал
У Грузії спалахнули протести після смерті журналіста, якого побили противники ЛГБТ-спільноти. На Гостомельському шосе біля Києва перекинулась маршрутка з людьми. У Кременчуці знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. У Молдові стартували дострокові парламентські вибори. Такими були головні новини 11 липня.
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Важливо У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео
Грузія протестує через вбивство журналіста
Джерело: 24 канал
У столиці Грузії місті Тбілісі сотні людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду. Протест пов'язаний зі смертю журналіста, якого побили на центральній площі противники ЛГБТ-спільноти.
Грузини вимагають відставки уряду
Майже 20 неурядових організацій вимагають, аби усі члени уряду подали у відставку. Активісти запевняють, що політики знали, що 5 липня ситуація може вийти з-під контролю, однак нічого не зробили. Тому всю відповідальність покладають на урядовців. Головне гасло протесту: "Система вбиває! Виходь за життя".
Правоохоронців не мобілізували в достатній кількості. Влада не просто не схвалювала належні дії для захисту життя і здоров'я людей, а навпаки – заохочувала насильство,
– мовиться у повідомленні.
Більше про заворушення 5 липня
- 5 липня у Тбілісі відбувалася акція на підтримку представників ЛГБТ-спільноти. Однак противники трансгендерів вирішили завадити демонстрації й також вийшли на вулиці.
- Вони побили журналістів, які висвітлювали ці події. Місецві ЗМІ повідомляли про щонайменше 40 постраждалих.
- 11 липня стало відомо про смерть журналіста телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Після побиття 5 липня чоловіка відвезли у лікарню з переломами кісток обличчя.
- Нещодавно медійника виписали з медзакладу і він повернувся додому. Однак мати Лашкавара знайшла сина мертвим. Точну причину смерті встановить експертиза.
Грузини вимагають відставки уряду: дивіться відео
Як завершився мітинг у Тбілісі: дивіться відео
ДТП з маршруткою під Києвом
Джерело: "Київ Оперативний"
На Гостомельському шосе під Києвом в аварію потрапила маршрутка з пасажирами. На момент ДТП в автобусі перебували люди.
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Як сталася ДТП
Маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, маршрутка намагалася обігнати й підрізала його, після чого водій автобусу не впорався з керуванням і авто перекинулося.
На місце інциденту одразу ж прибули 4 машини швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагалися звільнити пасажирів із маршрутки.
Що відомо про постраждалих
Відомо, що маршрутка їхала з Тетерева до Києва. На момент аварії в салоні перебувало 12 осіб. За даними пресофіцерки Святошинського району Києва Тетяни Мельник, 8 пасажирів отримали травми. При цьому двох витягли рятувальники, у людей, попередньо, переломи кісток.
Аварія під Києвом: дивіться відео
Смерть дитини у Кременчуці
Джерело: "Суспільне"
Рятувальники знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. Тіло Анатолія Желабікова дістали з дна озера вже без ознак життя.
Деталі загибелі хлопчика
Про зникнення дитини правоохоронців повідомила мама хлопчика. Сталося це пізно ввечері 10 липня. У той час вона разом із сином та компанією людей відпочивали там на березі. Через деякий час вони помітили, що хлопця не стало.
Вночі до пошуків хлопця долучилися не лише надзвичайники, але й:
- підрозділ Національної гвардії,
- кінологи,
- волонтери та жителі міста.
Лише на наступний день водолази, перевіряючи акваторію озера, дістали тіло дитини. Його передали на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронці та рятувальники заявили, що слідів насильницької смерті на тілі дитини не було.
У Кременчуці знайшли тіло зниклого 8-річного хлопця / Фото Нацполіції
У Молдові стартували вибори
Джерело: NewsMaker
У Молдові 11 липня стартували дострокові вибори до парламенту. У них беруть участь:
- 20 політичних партій,
- 2 передвиборчих блоки,
- 1 незалежний кандидат.
Одночасно виборчі дільниці відкрилися у 36 країнах, де живуть громадяни Молдови. Загалом за межами Молдови розпочали роботу 150 дільниць. Центральна виборча комісія Молдови повідомила, що станом на 11 липня 16:00 явка виборців перевищила 34%, а це значить, що дострокові парламентські вибори можна вважати такими, що відбулися.
Основна боротьба на дострокових парламентських виборах розгортається між виборчим блоком "Комуністи та соціалісти", лідерами якого є колишні очільники Молдови Ігор Додон і Володимир Воронін, і партією "Дії та солідарності", яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президенткою.Зверніть увагу! 28 квітня президентка Молдови Майя Санду розпустила парламент та призначила дострокові вибори. Це було однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.
Успішний старт місії Virgin Galactic Unity-22
Джерело: 24 канал
Компанія Virgin Galactic успішно здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту. Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.
Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Окрім Бренсона, на борту космольоту були:
- 2 пілоти;
- 4 пасажири.
Як проходив політ
Космоплан VSS Unity разом з літаком-носієм піднявся на висоту 88,5 кілометрів. Екіпаж корабля 4 хвилини перебував в умовах мікрогравітації та після успішного польоту повернувся на Землю.Цікавий факт! Компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, відмовилася вважати політ конкурента космічним, оскільки космоплан не перетнув лінію Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку вважають межею космосу.
Нова ера космічних подорожей
Virgin Galactic, яка продає квитки на свої польоти за 250 тисяч доларів, розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів у 2022 році. Єдиний конкурент Virgin Galactic у сфері суборбітального космічного туризму – Blue Origin Джеффа Безоса.
Що відбувалося під час польоту: дивіться запис прямої трансляції