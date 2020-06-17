Карантин в Україні триватиме до 31 липня. У Києві відбулося декілька масових акцій. Зокрема, протестували прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, їм протистояли націоналісти. В Одесі впав легкомоторний літак "Дельфін". Комітет проголосував за передачу постанови про звільнення Арсена Авакова до Ради. Такими були головні новини середи, 17 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Карантин продовжили

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня 2020 року. Лише за останній тиждень на коронавірус захворіли 4853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні.

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Окрім того, 17 червня Україна встановила новий антирекорд – за добу захворіло 758 людей.

Наразі в Україні зафіксовано 33 234 випадків інфікування, 943 людей померли, 14 528 осіб одужали.

Окрім того, Кабмін оновив механізми, за якими у регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу

Карантин потрібно буде посилювати, якщо:

завантаженість ліжок у лікарнях становить більше 50%;

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань менша, аніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.

Наразі послаблювати карантин не готові:

Київ,

Вінницька область,

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

Протести та бійка шаріївців і націоналістів

У центрі Києва та поблизу Офісу Президента відбулося декілька масових акцій. Зокрема, протестували прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, вони вимагали у президента захисту від нападів.

Фото та відео тут Сутички в центрі Києва: націоналісти поштовхалися з фанатами Шарія та розійшлися

Їм протистояли націоналісти, які намагалися прорватися до колони "шаріївців".

Сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів. У свою чергу націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців".

Головне з акцій:

Під час акції поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу виникала штовханина.

Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але поліція не допустила цього, застосувавши силу та сльозогінний газ.

Колона вирушила спочатку до будівлі МВС, а згодом до дому Володимира Зеленського. Згодом акція завершилась, активісти розійшлися.

Затримали 15 осіб, яких згодом відпустили. Поліція уже почала службове розслідування.

Після акції фанати Шарія залишили за собою багато сміття. Деякі з прихильників проросійського блогера поспішили зняти з себе тематичні футболки одразу після завершення "протестів".



Наслідки протестів у Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Однак на цьому все не закінчилося. Після акцій націоналісти та прихильники Шарія зустрілися у метро, де спалахнула серйозна бійка. Правоохоронці затримали 2 осіб.

В Одесі впав літак

В Одесі 17 червня трапилася авіакатастрофа – на Овідіопольській дорозі у районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Загинули обидва пілоти: один на місці події, а інший в лікарні.

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Коротко про авіакатастрофу:

Легкомоторний літак "Дельфін" під час тренувальних польотів здійснив аварійну посадку на вулиці Аеропортівській на відстані 1 кілометра від злітної смуги.

"Швидка" приїхала через 20 хвилин після падіння літака.

Загинув командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця.

Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані спочатку привезли в лікарню, але він помер.

Одна з версій авіакатастрофи – погане самопочуття одного з пілотів.

Авіакатастрофа в Одесі / Фото Нацполіції, "Одесса Сейчас", "Думская"

Авакова – у відставку

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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