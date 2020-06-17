Головні новини 17 червня: продовження карантину, протести та бійка шаріївців і націоналістів
Карантин в Україні триватиме до 31 липня. У Києві відбулося декілька масових акцій. Зокрема, протестували прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, їм протистояли націоналісти. В Одесі впав легкомоторний літак "Дельфін". Комітет проголосував за передачу постанови про звільнення Арсена Авакова до Ради. Такими були головні новини середи, 17 червня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Карантин продовжили
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня 2020 року. Лише за останній тиждень на коронавірус захворіли 4853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні.
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Окрім того, 17 червня Україна встановила новий антирекорд – за добу захворіло 758 людей.
Окрім того, Кабмін оновив механізми, за якими у регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.
Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу
Карантин потрібно буде посилювати, якщо:
- завантаженість ліжок у лікарнях становить більше 50%;
- середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань менша, аніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.
Наразі послаблювати карантин не готові:
- Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
Протести та бійка шаріївців і націоналістів
У центрі Києва та поблизу Офісу Президента відбулося декілька масових акцій. Зокрема, протестували прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, вони вимагали у президента захисту від нападів.
Фото та відео тут Сутички в центрі Києва: націоналісти поштовхалися з фанатами Шарія та розійшлися
Їм протистояли націоналісти, які намагалися прорватися до колони "шаріївців".
Сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів. У свою чергу націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців".
Головне з акцій:
- Під час акції поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу виникала штовханина.
- Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але поліція не допустила цього, застосувавши силу та сльозогінний газ.
- Колона вирушила спочатку до будівлі МВС, а згодом до дому Володимира Зеленського. Згодом акція завершилась, активісти розійшлися.
- Затримали 15 осіб, яких згодом відпустили. Поліція уже почала службове розслідування.
Після акції фанати Шарія залишили за собою багато сміття. Деякі з прихильників проросійського блогера поспішили зняти з себе тематичні футболки одразу після завершення "протестів".
Наслідки протестів у Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Однак на цьому все не закінчилося. Після акцій націоналісти та прихильники Шарія зустрілися у метро, де спалахнула серйозна бійка. Правоохоронці затримали 2 осіб.
В Одесі впав літак
В Одесі 17 червня трапилася авіакатастрофа – на Овідіопольській дорозі у районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Загинули обидва пілоти: один на місці події, а інший в лікарні.
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- Легкомоторний літак "Дельфін" під час тренувальних польотів здійснив аварійну посадку на вулиці Аеропортівській на відстані 1 кілометра від злітної смуги.
- "Швидка" приїхала через 20 хвилин після падіння літака.
- Загинув командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця.
- Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані спочатку привезли в лікарню, але він помер.
- Одна з версій авіакатастрофи – погане самопочуття одного з пілотів.
Авіакатастрофа в Одесі / Фото Нацполіції, "Одесса Сейчас", "Думская"
Авакова – у відставку
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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Це рішення ще не означає автоматичне включення розгляду постанови у порядок денний, але тепер Аваков на крок ближче до відставки.
Коротко про відставку Авакова
Україною раніше прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС. Все через резонансні справи:
- Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських
- Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
Володимир Зеленський вважає, що після останніх скандалів Аваков має відповісти. Водночас президент вважає Авакова потужним міністром і досі немає кращого кандидата на цю посаду.