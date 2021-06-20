Головні новини 20 червня: помічник "слуги" підстрелив чоловіка, США проти "Північного потоку-2"

США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2". Леонід Кравчук назвав терміни приєднання США до нормандського формату. На Донбасі окупанти вцілили у місцевого жителя під час обстрілу Авдіївки. У Харкові помічник "слуги народу" Олександра Куницького підстрелив чоловіка. Дмитро Разумков розповів, коли Рада розгляне законопроєкти про олігархів. Такими були головні новини 20 червня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Читайте також Будемо реагувати, – CША готують нові санкції проти Росії через Навального

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Джерело: CNN

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що американська держава досі виступає проти закінчення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, влада країни надалі продовжуватиме вводити санкції проти газогону.

Однак Штати не готові запроваджувати обмеження проти країн Євросоюзу, причетних до трубопроводу.

Водночас Джо Байден готовий вводити обмеження проти російських компаній, що будують "Північний потік-2".

Президент Байден сказав: "Я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити,

– наголосив Джейк Салліван.

Приєднання США до нормандського формату

Україна та Польща ухвалили рішення спільно боротися проти російського газопроводу "Північний потік-2" . Про це домовилися глави МЗС Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау.

Джерело: "Дом"

Леонід Кравчук переконаний, що приєднання США до нормандського формату матиме важливе значення для врегулювання ситуації на Донбасі.

Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз,

– сказав він.

Водночас глава української делегації у ТКГ зазначив, що Франції та Німеччині бракує твердості, системності та послідовності, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

За його словами, впродовж років він жодного разу не чув, щоб президент Франції чи канцлерка Німеччини заявляли на якійсь із зустрічей, що Росія – агресор, який має піти з Донбасу та залишити окупований Крим.

Леонід Кравчук додав, що після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена усе змінюватиметься. Це стосуватиметься, зокрема, як Плану дій щодо членства в Альянсі, так і роботи нормандського формату.

Це цікаво Обидві сторони прагнуть конкретних результатів, – Кулеба про візит Зеленського до США

Окупанти на Донбасі поранили цивільного

Джерело: пресцентр ООС

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. З великокаліберних кулеметів 19 червня ворог обстріляв житлові райони Авдіївки. Унаслідок атаки постраждав 32-річний цивільний.

чоловік перебував у себе на подвір'ї, коли потрапив під обстріл.

Деталі інциденту

У штабі Операції Об'єднаних сил 20 червня розповіли деталі інциденту.

На допомогу потерпілому прийшли українські військові.

Воїни надали пораненому медичну допомогу та доправили до лікарні.

Злочин, який здійснили окупанти, бійці ЗСУ зафіксували.

Українська сторона наголошує, що цей факт свідчить про те, що бойовики ігнорують домовленість про режим тиші.

Провокаційні обстріли населених пунктів з боку кремлівських найманців становлять безпосередню загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення Росії до подальшого загострення ситуації по всій лінії розмежування сторін,

– зазначили у штабі ООС.

Помічник "слуги народу" підстрелив чоловіка

Джерело: фейсбук Антикорупційного блоку учасників АТО

У Харкові помічник нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького Дмитро Ніконов з травматичної зброї поранив чоловіка у ногу.

За словами Ніконова, він попросив незнайомого водія відігнати авто.

Попросив його перепаркувати машину від зарядки, а він мене вдарив в обличчя. Я відбіг від нього, стріляв у землю, він набіг пальцем на резинову кулю, тому що я зробив три постріли і казав "не підходь". Він все одно хотів атакувати. Не знаю, що він хотів робити, але він наближався до мене,

– сказав помічник "слуги".

Своєю чергою постраждалий каже, що відмовився переставляти машину на прохання Ніконова.

Він (Ніконов – 24 канал) обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей та почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив – отримав у голову. Боячись за своє життя, я вдарив, бо думав що він застосує пістолет. Думаю, зараз впаде і може "протверезішає" чоловік. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля потрапила у ногу,

– додав чоловік.

Стрілянина у Харкові: дивіться відео

Звідки у Ніконова зброя

Дмитро Ніконов розповів, що зброя – його та він має журналістський дозвіл на володіння.

У громадські організації оприлюднили світлини пістолета та дозволу на травматичну зброю.



Ймовірні документи Ніконова / Скриншот з відео Антикорупційного блоку учасників АТО

Відкрили кримінальне провадження

Джерело: поліція Харківської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини у Харкові 19 червня.

Коли Рада розгляне законопроєкти про олігархів

Кримінальне провадження порушили за умисне легке тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке передбачає закон, – до 2 років обмеження волі.

Джерело: Верховна Рада

Дмитро Разумков заявив, що парламентарі можуть розглянути законопроєкти про олігархів у другому читанні вже до кінця поточної сесії Верховної Ради. За словами спікера, все залежить від того, коли комітет підготує документ до розгляду.

"Слуга народу" зазначив, що нардепи планують розглянути низку законів про олігархів у першому читанні.

У Верховній Раді очікують побачити законопроєкти:

№ 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті;

№ 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативні законопроєкти.

Наступного пленарного тижня або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі,

– сказав він.

Чи підтримує Разумков законодавчу ініціативу

Дмитро Разумков зауважив, що такий закон допоможе внормувати публічні відносини між чиновниками й представниками великого бізнесу.

Спікер підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей із представниками великого бізнесу. Водночас переконаний, що формувати реєстр олігархів має не РНБО, а спеціальний державний орган.

Закон прописаний на 10 років. Сьогодні ми маємо одного Президента і розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції потрібно мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави,

– додав глава Ради.

Закон про олігархів: коротко

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Законопроєкт пропонує створити реєстр олігархів. Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше трьом критеріям з чотирьох: