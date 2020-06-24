Головні новини 24 червня: негода на Заході та можливість закритих кордонів ЄС для українців
У західних областях України продовжує вирувати негода. Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня. В Україні новий антирекорд випадків коронавірусу за добу, але карантин у Львові та Києві послабили. "Робочою бабою" виявилась бізнесвумен з Миколаєва Тетяна Домбровська. Такими були головні новини 24 червня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Негода на Заході
На Заході України вже кілька днів вирує жахлива негода, яка забрала життя трьох людей. Вода вже затопила сотні будинків, зруйнувала дамби та міст. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області. Прем'єр Денис Шмигаль та глава МВС Арсен Аваков сьогодні відвідали регіон.
Важливо Повінь на Західній Україні: чи дійсно лихо сталось через вирубку лісу
Головне про негоду 24 червня:
- На Буковині паводок пошкодив газорозподільчі підземні й надземні газопроводи. У результаті кілька сіл області, а це майже тисяча споживачів, відключили від газопостачання.
- Внаслідок підвищення рівня води у річці Прут затоплені торгівельні ряди Калинівського ринку і ринку "Добробут" у Чернівцях. На місці продовжують чергувати десятки підприємців ринків.
- В Івано-Франківській області у районі Калуша з берегів вийшла річка Лімниця і зруйнувала міст, який відновлювали протягом 7 років після паводку у 2008 році.
- У Монастириському районі Тернопільської області на річці Дністер стався перелив через дамбу. Евакуюють понад 300 людей.
- Тим часом мешканці села Лунка у Чернівецькій області, які залишилися відрізаними від сполучення, відмовляються від евакуації.
- Повінь у Карпатах знищила особливе смарагдове озеро, яке полюбляли туристи.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися. За словами Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008-го. Тоді негода завдала збитків на 3 – 4 мільярди в українській валюті.
Негода на Заході 24 червня / Фото ДСНС
Президент Зеленський вимагає від уряду рішення щодо щорічних підтоплень на Заході України. Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.