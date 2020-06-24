У західних областях України продовжує вирувати негода. Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня. В Україні новий антирекорд випадків коронавірусу за добу, але карантин у Львові та Києві послабили. "Робочою бабою" виявилась бізнесвумен з Миколаєва Тетяна Домбровська. Такими були головні новини 24 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Негода на Заході

На Заході України вже кілька днів вирує жахлива негода, яка забрала життя трьох людей. Вода вже затопила сотні будинків, зруйнувала дамби та міст. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області. Прем'єр Денис Шмигаль та глава МВС Арсен Аваков сьогодні відвідали регіон.

Важливо Повінь на Західній Україні: чи дійсно лихо сталось через вирубку лісу

Головне про негоду 24 червня:

На Буковині паводок пошкодив газорозподільчі підземні й надземні газопроводи. У результаті кілька сіл області, а це майже тисяча споживачів, відключили від газопостачання.

паводок пошкодив газорозподільчі підземні й надземні газопроводи. У результаті кілька сіл області, а це майже тисяча споживачів, відключили від газопостачання. Внаслідок підвищення рівня води у річці Прут затоплені торгівельні ряди Калинівського ринку і ринку "Добробут" у Чернівцях. На місці продовжують чергувати десятки підприємців ринків.

В Івано-Франківській області у районі Калуша з берегів вийшла річка Лімниця і зруйнувала міст, який відновлювали протягом 7 років після паводку у 2008 році.

області у районі Калуша з берегів вийшла річка Лімниця і зруйнувала міст, який відновлювали протягом 7 років після паводку у 2008 році. У Монастириському районі Тернопільської області на річці Дністер стався перелив через дамбу. Евакуюють понад 300 людей.

на річці Дністер стався перелив через дамбу. Евакуюють понад 300 людей. Тим часом мешканці села Лунка у Чернівецькій області, які залишилися відрізаними від сполучення, відмовляються від евакуації.

Повінь у Карпатах знищила особливе смарагдове озеро, яке полюбляли туристи.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися. За словами Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008-го. Тоді негода завдала збитків на 3 – 4 мільярди в українській валюті.

Негода на Заході 24 червня / Фото ДСНС

Президент Зеленський вимагає від уряду рішення щодо щорічних підтоплень на Заході України. Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.