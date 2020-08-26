В Україні продовжили адаптивний карантин до листопада. Разом із тим уряд місяць не впускатиме іноземців в Україну. В Укрзалізниці новий очільник. Знайшли палія автомобіля "Схем". Шовковський йде в політику. Такими були головні новини 26 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 26 серпня:

Карантин до листопада

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Уряд ухвалив рішення і продовжив карантин в Україні до 31 жовтня включно. До того часу в Україні діятиме карантин у форматі поділу на чотири зони, однак з певним посиленням обмежень.

Оскільки кількість нових випадків COVID-19 в Україні стрімко росте, ситуацію потрібно тримати на контролі. Відтак, під закриття потрапляють нічні клуби і розважальні заклади. Влада зазначає: саме там відбуваються масові порушення карантину та не має дотримання соцдистанції.

Якими є нововведення карантину:

заборонять дискотеки,

закриють розважальні заклади – нічні клуби,

заборонять діяльність закладів харчування, у яких є організація дозвілля.

Разом із Міністерством культури МОЗ також опрацював заборону проведення концертів.

Такі заходи проводитимуть лише спеціалізовані заклади культури, а виступати зможуть лише ті артисти, для кого протягом останнього року концертна діяльність є основним видом заробітку.

На доопрацювання цієї постанови Кабмін має один день.

Детальніше про продовження та нововведення карантину читайте у матеріалі 24 каналу.

Заборона на в’їзд іноземців

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Ще одне нововведення, прийняте Кабміном та пов’язане з коронавірусом, – заборона на в’їзд до України іноземцям. Вона триватиме місяць: з 29 серпня до 28 вересня.

Втім, це обмеження не стосуватиметься:

громадян Білорусі в разі їх звернення. Вони зможуть в’їжджати в Україну.

водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій;

людей, які навчаються на території України;

осіб, що мають посвідку на проживання в Україні;

біженців або осіб, що потребують спеціального захисту;

дипломатів та консулів;

інструкторів держав-членів НАТО;

культурних діячів, які мають запрошення від установи культури або спортсменів, що приїжджають на змагання;

людей, що прибувають до України на лікування або здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

тих, що проходять військову службу на території України.

Зауважимо, що рішення про місячну заборону в'їзду іноземців в Україну міністри прийняли одноголосно.

Новий глава Укрзалізниці

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Уряд під час свого засідання також призначив нового главу правління Укрзалізниці. Ним став Володимир Жмак.

Чоловік пройшов усі необхідні співбесіди, а за його призначення проголосували 6 членів наглядової ради.



Володимир Жмак / Фото з соцмереж

Хто такий Володимир Жмак:

Член наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

У 2015 – 2016 роках був першим заступником голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Обіймав керівні посади в групі ТНК-БП – одній з провідних приватних нафтових компаній у світі.

Від 2012 до 2014 року був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

Був радником президента "Київстару".

Паліїв автомобіля "Схем" знайшли

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Нацполіція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем". Ймовірними зловмисниками є житель Луганщини та мешканець Києва. Ще двох причетних до злочину оголосили у розшук.

Підозрюваних чоловіків затримали вранці 26 серпня. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази: одяг зловмисників та запалювальні шашки.

Що відомо про підпал автомобіля "Схем"? Вночі 17 серпня невідомі у Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми".

На думку самих журналістів, підпал пов'язаний саме з професійною діяльністю "Схем", "яка комусь дуже не подобається".

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження, а у ДСНС заявили, що автівка загорілася, бо було "занесення стороннього джерела запалювання".

Шовковський іде у політику

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Помічник головного тренера збірної України з футболу та колишній її голкіпер Олександр Шовковський надумав іти у політику.

Він буде балотуватися в Київську міську раду від партії "УДАР". Так, Олександр Шовковський записав відеозвернення, яке було показане на передвиборчому з'їзді партії.

Я як людина активна і небайдужа хочу долучитися до змін у нашій столиці і нашій країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці. Я вдячний Віталію Кличку, який запропонував долучитися мені до команди. Я не підведу,

– сказав Шовковський.

Зауважимо, що раніше Шовковський вже мав шанс потрапити у політику. Колишній прем’єр Олексій Гончарук пропонував йому очолити Держагентство спорту. Шовковський відмовився від цієї пропозиції, а цей відділ згодом був ліквідований.