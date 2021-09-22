Замах на Шефіра, обов'язкова вакцинація вчителів: головні новини 22 вересня

Під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Сам Шефір не постраждав, його водій – у лікарні. З 2019 року Володимиру Зеленському погрожували понад 20 разів. Уряд дозволив школам переходити на дистанційне навчання, а от вчителям доведеться обов'язково вакицнуватись. Такими були головні новини 22 вересня.

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​Значно більше тут Замах на Шефіра під Києвом: усе, що відомо про обстріл авто помічника Зеленського

Замах на Сергія Шефіра

Джерело: 24 канал

Вранці 22 вересня, поміж селами Круглик та Ходосівка, що на Київщині, обстріляли автомобіль. У машині, яка потрапила під автоматну чергу, їхав перший помічник президента Зеленського – Сергій Шефір. Сам Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій, якого доправили до лікарні.

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група та генпрокурорка Ірина Венедіктова. Правоохоронці оголосили план перехоплення.

Дивіться відео з місця подій:

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у половині випадків Шефір сам їздить за кермом.

У машину влучило близько 10 куль / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Як відреагував на замах Зеленський

Президент України зараз перебуває з офіційним візитом у США. Аби повідомити про обстріл машини його помічника, главу держави розбудили. Зеленський наголосив, що Шефір є також його другом і пов'язує замах зі змінами, які відбуваються у державі.

Це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити й навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок – він був обраний правильно,

– зазначив Зеленський.

Президент пообіцяв "сильну відповідь" на події 22 вересня. Наразі Зеленський не знає, які саме сили стоять за цим – зовнішні чи внутрішні, проте запевнив, що на міцність його команди це не вплине.

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Шефір не розуміє причин нападу

Сам Сергій Шефір незабаром з'явився на брифінгу разом з главою МВС Денисом Монастирським. Він зізнався водій, фактично, врятував їм обом життя, адже навіть отримавши поранення, продовжував їхати.

Ціль – президент, його морально-психологічний стан. Намагалися залякати,

– переконаний Шефір.

Який стан водія? У чоловіка влучили одразу три кулі. Водій разом з правоохоронцями ще повернувся на місце подій і вказав напрямок обстрілу, вже тоді його доправили до лікарні. У чоловіка влучили одразу три кулі. Водій разом з правоохоронцями ще повернувся на місце подій і вказав напрямок обстрілу, вже тоді його доправили до лікарні. Постраждалого прооперували , його життю нічого не загрожує.

Які ймовірні версії слідства

Як розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова, вже розпочато провадження з попередньою кваліфікацією за статтею про замах на вбивство двох й більше осіб.

Версії поліції:

замах з метою тиску на керівництво держави;

дестабілізація політичної ситуації.

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Погрози Зеленському

Джерело: 24 канал

У СБУ розповіли про погрози, які надходили на адресу керівництва держави. Так з 2019 року президенту Зеленському 22 рази. Ще тричі погрожували міністру внутрішніх справ.

У Службі безпеки запевнили, що їм вдалось затримати 16 причетних до таких повідомлень.

Останнім часом зросла кількість замінувань

У відомстві нагадали, що такі дії можуть кваліфікувати за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

З 2019 року значно зросла кількість фейкових замінувань. Вони надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів. Головною причиною цього у 2019 році були спроби перешкодити проведенню виборів.

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Школам дозволили дистанційне навчання

Джерело: 24 канал

З 23 вересня вся Україна житиме за карантинними правилами жовтої зони. Зачепить це і роботи закладів освіти: ті, у яких немає 80% вакцинованих працівників, будуть змушені перейти на дистанційний режим роботи.

Раніше була інформація, що школи взагалі не працюватимуть, проте уряд оновив правила "жовтої" зони.

Відвідувати заклади освіти можуть, якщо 80% працівників мають:

"жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Актуально Початкова школа та садочки працюватимуть очно у будь-якій зоні, – МОН

Якщо у закладі немає 80% працівників з вищезазначеними сертифікатами, то доведеться переходити на дистанційне навчання. Так нардепка Юлія Гришина зауважила, що очно за цих умов зможуть працювати лише 38% шкіл.

Обов'язкова вакцинація для вчителів

Джерело: 24 канал

Кабмін погодив доручення МОЗ щодо обов'язкової вакцинації освітян. За словами профільного міністра Віктора Ляшка, це не буде порушенням законодавства та прав людини. Ба більше, таку пропозицію підтримують у ЄСПЛ.

ЄСПЛ підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини,

– заявив Віктор Ляшко.

Ляшко зауважив, що одна зі статей закону про захист населення передбачає, що працівники певних категорій, які можуть поширювати інфекційні хвороби, мають підлягати обов'язковому щепленню.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, постанова набуде чинності згідно з законодавством.

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