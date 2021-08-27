Загибель військового, Зеленський у Молдові, 13 медалей Паралімпіади: головні новини 27 серпня

На Донбасі під ворожим обстрілом загинув український воїн. Зеленський поїхав у Молдову на День незалежності. Росія заздалегідь планувала Іловайський котел. Україна виграла 13 медалей за один день Паралімпіади. Кріштіану Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед. Такими були головні новини 27 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

На Донбасі загинув військовий

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

27 серпня Україна зазнала втрати на Донбасі. Внаслідок обстрілу бойовиків український воїн отримав поранення, несумісне з життям.

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Сили противника обстріляли позиції ЗСУ у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Наразі деталі про обставини загибелі та ім'я полеглого героя – невідомі.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять!

Від початку цього року на Донбасі вже загинули 55 українських військових. Востаннє Україна втрачала Героя у знаковий день – 24 серпня. Тоді окупанти прицільним вогнем вбили Старшого сержанта В'ячеслава Пітька.

Зеленський у Молдові

Джерело: Офіс Президента

Президент України вирушив до Молдови на урочистості з нагоди Дня незалежності республіки. Його супроводжував прем'єр Денис Шмигаль і голова ОП Андрій Єрмак.

Втім, не обійшлося без незапланованих пригод: авіалайнер із Зеленським на борту не зміг з першого разу приземлитися у Кишиневі через сильний туман. Через це довелося повернутися в Одесу.

Зеленський у Молдові на День незалежності / Фото Офісу Президента

Зрештою, близько 12:20 український президент прибув у Кишинів. Втім, військовий парад на цей момент вже закінчився.

Окрім Зеленського, до Кишинева також прибув лідер Польщі Анджей Дуда і румунський президент Клаус Йоганніс. У Кишиневі політики долучилися до урочистостей на площі Великих національних зборів. Після цього відбулася низка двосторонніх зустрічей.

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Росія заздалегідь планувала Іловайський котел

Джерело: 24 канал

В Офісі генпрокурора оприлюднили важливі подробиці розслідування трагедії в Іловайську. За даними слідства, Росія скористалася тим, що українські військові погодилися скласти зброю і вийти через "зелений коридор".

Під час переговорів про виведення українських військових, вони насправді укріплювали свої позиції під Іловайськом.

Уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб надалі здійснити віроломне вбивство,

– заявив Рудь.

Також представник Офісу генерального прокурора додав, що російські солдати навмисно заходили в Україну без знаків ідентифікації.

Успіхи на Паралімпіаді

28 серпня 2014 року українські військові опинилися в оточенні. Командування ЗСУ домовилося про облаштування "зеленого коридору". Втім, при виході їх чекала засідка: бойовики жорстоко обстріляли солдатів ЗСУ. Внаслідок цього 366 українських військових загинули.

Джерело: 24 канал

У Токіо минув третій день Паралімпіди-2020, він приніс Україні аж 13 медалей. Українці здобули:

2 золоті нагороди,

7 срібних,

4 бронзові.

Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Відтак наша національна збірна на 9 місці.

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Україна на Паралімпіаді 27 серпня / Інфографіка 24 каналу

Золото Мар'яни Шевчук і Анни Стеценко

Друге "золото" Україні на Паралімпіаді принесла паверліфтерка Мар'яна Шевчук. Вона зуміла підняти вагу 125 кілограмів.

Другу золоту нагороду Україні принесла плавчиня Анна Стеценко. Стеценко стала найкращою у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S13. Для Стеценко це вже 5 медаль на Паралімпійських іграх. У Ріо у 2016 році Стеценко виграла три золоті та одну срібну нагороди.

Україна вперше в історії взяла медаль у командному фехтуванні на Паралімпіаді. У фіналі командного фехтування на рапірах українки здобули "срібло". У боротьбі за "золото" наші спортсменки програли представницям Китаю.

Роналду у Манчестер Юнайтед

Джерело: сайт Manchester United

Манчестер Юнайтед завершив переговори з Ювентусом про перехід Кріштіану Роналду. Нападник повертається до англійського клубу.

Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.

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