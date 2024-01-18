В Україні випробували новий дрон-камікадзе з реактивним двигуном: потужні фото
Українські розробники продовжують створювати дрони, які допоможуть захисникам у війні з агресором. Зокрема, вони розробили та уже протестували дрони-камікадзе з реактивним двигуном.
БПЛА успішно пройшли тестування, повідомив волонтер із Хмельниччини Максим Глушак. Він показав фото дронів, а також кадри із випробувань у небі.
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"Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі! Все для наближення Перемоги!" – написав волонтер.
Український дрон-камікадзе / Фото з фейсбуку Максима Глушака
Дрон на реактивній тязі / Фото з фейсбуку Максима Глушака
На опублікованому відео можна побачити зліт дрона, те, як він набирає швидкість і висоту, а також маневри у повітрі. Незабаром він пообіцяв надати більше деталей щодо цих БПЛА.
Випробування українського дрона: відео
Наразі офіційного представлення дрона не було. Також не було деталей про можливості нового безпілотника, його характеристики, і інформації про його розробників.
Україна нарощує потужності
- Сили оборони України вже отримали на озброєння партію далекобійних дронів-камікадзе під назвою AQ 400 Scythe. Компанія-виробник планує вийти на 500 одиниць у місяць.
- Раніше начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наші воїни ефективно застосовують FPV-дрони проти російських окупантів. За його словами, ці БпЛА стали "карою небесною" для противника.