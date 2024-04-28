Може пройти понад 1000 кілометрів, – Світан оцінив можливості модернізованого українцями дрона

Українські спеціалісти навчились переробляти звичайні дрони на ударні. Йдеться про БпЛА, який було перероблено з дрона Ninja. Один з них розбився в Росії на відстані понад 900 кілометрів від кордону з Україною.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це дешевий легкомоторний апарат, який коштує 10 – 20 тисяч доларів. Його облаштовують системою наведення та GPS-навігацією і він перебуває під прямим управлінням льотчика-оператора.

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Більше літак, ніж дрон

Розробка українських спеціалістів може бути як дроном-камікадзе, так і ударним дроном. Він може скидати авіабомби ОФАБ-100, які кріпляться до нього на підвіс.

Таких бомб, за словами військового експерта, у нас дуже багато. Такий апарат може пройти щонайменше 600 кілометрів, а якщо матиме додатковий бак та пряме управління, то 1000 – 1500 кілометрів. Оператору доведеться його вести кілька годин.

Цими апаратами мають опікуватись Військово-повітряні Сили – це літак, а не в прямому сенсі безпілотник. Він може підіймати до 300 кілограмів навантаження: 100 кілограмів – це бомба, ще 100 – система управління і ще 100 літрів додаткового палива. Проте це саме літак, і їм має управляти льотчик,

– наголосив льотчик-інструктор.

Подібних апаратів в Європі – тисячі, вони стоять там списані та вже ніколи не будуть функціонувати. А керувати ними можуть навіть льотчики на пенсії. Проте такі дрони потрібно запускати сотнями – не десятками – на добу. Це дозволить повністю "осушити" російську ППО. Ворог, на його думку, нічого не зможе з ними вдіяти.

Також в Україні є багато аеродромів для запуску цих летальних апаратів. Йому потрібна злітна смуга довжиною усього у 200 метрів. За великим рахунком він може злетіти з будь-якого поля.

"В Україні льотний та інженерний склад тих, хто вже на пенсії, можна залучити для перероблення цих дронів та керування ними", – наголосив Роман Світан.

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