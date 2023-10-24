Зліпили щось недороге: наскільки загрозливі нові російські дрони-"газонокосарки"
Росія почала застосовувати для повітряних атак проти України новий тип ударного дрона, який назвали "газонокосаркою". Цей виріб зроблений з дешевих матеріалів. Його завдання – проводити розвідку та нести на собі невелику кількість вибухівки.
Дрони-"газонокосарки" не несуть великої загрози у порівнянні з "Шахедами", "Орланами", "Ланцетами". Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.
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Чи є суттєві зміни у повітряних атаках
Олексій Гетьман вважає, що не можна сприймати появу дронів-"газонокосарок" як зміну у системі повітряних атак на Україну. Найімовірніше, використання цих БпЛА не буде систематичним.
Стоїть китайський двигун. Там навіть замість баку просто може бути пластикова банка з водою. Якщо порахувати, скільки це приблизно коштує, то це приблизно тисяча доларів. Можливо, трохи більше. Зробити крила може будь-яка людина, яка займається моделюванням. Це не складно,
– пояснив він.
На думку майора запасу, дрон-"газонокосарка" – це здебільшого одноразовий пристрій. Він потрібен для розвідки та щоб нести на собі невелику кількість вибухівки. Безпілотник може фотографувати місцевість.
"Зліпили щось некоштовне. Він примушує наші засоби протиповітряної оборони з ним боротися. Тобто це мобільні групи. Якщо навіть зенітна кулеметна гармата його пропустила, він пролетів, то доведеться по ньому стріляти ракетою", – зазначив військовий аналітик.
Гетьман про дрони-"газонокосарки": дивіться відео
Дрони-"газонокосарки": головне
- У ніч на 23 жовтня до атаки на Україну "Шахедами" додався безпілотник, який у народі вже назвали "газонокосаркою". ЗСУ змогли його збити. У статистиці Повітряних сил вказано, що це БпЛА невстановленого типу.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для його створення беруть все, що трапляється під руки. Виявляють дрон-"газонокосарку" з допомогою радарів, а звук – це додатковий засіб, щоб зорієнтуватися, де саме перебуває цей БпЛА. Насамперед ЗСУ звертають увагу на радіолокаційні засоби, а також на візуальну складову.
- Зауважимо, що вночі 23 жовтня українські військові збили всі цілі, які запустили російські окупанти.