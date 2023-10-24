Зліпили щось недороге: наскільки загрозливі нові російські дрони-"газонокосарки"

Росія почала застосовувати для повітряних атак проти України новий тип ударного дрона, який назвали "газонокосаркою". Цей виріб зроблений з дешевих матеріалів. Його завдання – проводити розвідку та нести на собі невелику кількість вибухівки.

Дрони-"газонокосарки" не несуть великої загрози у порівнянні з "Шахедами", "Орланами", "Ланцетами". Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

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Чи є суттєві зміни у повітряних атаках

Олексій Гетьман вважає, що не можна сприймати появу дронів-"газонокосарок" як зміну у системі повітряних атак на Україну. Найімовірніше, використання цих БпЛА не буде систематичним.

Стоїть китайський двигун. Там навіть замість баку просто може бути пластикова банка з водою. Якщо порахувати, скільки це приблизно коштує, то це приблизно тисяча доларів. Можливо, трохи більше. Зробити крила може будь-яка людина, яка займається моделюванням. Це не складно,

– пояснив він.

На думку майора запасу, дрон-"газонокосарка" – це здебільшого одноразовий пристрій. Він потрібен для розвідки та щоб нести на собі невелику кількість вибухівки. Безпілотник може фотографувати місцевість.

"Зліпили щось некоштовне. Він примушує наші засоби протиповітряної оборони з ним боротися. Тобто це мобільні групи. Якщо навіть зенітна кулеметна гармата його пропустила, він пролетів, то доведеться по ньому стріляти ракетою", – зазначив військовий аналітик.

Гетьман про дрони-"газонокосарки": дивіться відео

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