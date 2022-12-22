Накрали коньяку та спирту: окупанти пограбували виноробний завод у Новій Каховці

Росіяни за понад 9 місяців війни довели всьому світу, що вміють лише грабувати та вбивати. А ще вони чітко поставили знак дорівнює між словосполученням російський військовий і алкоголік.

До прикладу, у Новій Каховці вони пограбували "Дім марочних коньяків "Таврія". Про це розповів міський голова Олександр Коваленко. Нагадаємо, що саме місто все ще під окупацією, хоча ширяться чутки про те, що до Нового року ворог його покине.

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Вивезли з підприємства все, що могли

Коваленко зауважив, що спочатку ворог використав профілакторій на території підприємства. Влітку його переобладнали під військовий госпіталь. Невдовзі росіяни зробили те, що вміють найкраще, – почали грабувати.

Спочатку вони розібрали, а також вивезли дві новенькі лінії для розливу коньяків. Пізніше пограбували цех, у якому витримували спирти. "Звільнили" підприємство також і від готової продукції, яка на той момент зберігалася на складах.

У них (підприємства – 24 канал) був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років – по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні,

– підкреслив він.

За словами міського голови, запаси з підприємства вивезли чи то до Криму, чи то до Краснодарського краю. До слова, на території самого виробництва окупанти досі час від часу мешкають.

Яка ситуація на Херсонщині