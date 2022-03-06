У Новій Каховці планують мітинг проти окупантів

Російські загарбники не полишають спроб захопити українські міста. Однак мирні мешканці готові захищати свої населені пункти.

Так, у Новій Каховці відбудеться мітинг проти взяття міста окупантами. Акція пройде 6 березня поблизу кінотеатру "Юність" об 11:00 годині, повідомляє ZN.UA.

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Зі зв'язком там проблеми, тому повідомте своїх знайомих у Новій Каховці про мітинг,

– закликали журналісти.

До слова, у Херсоні 5 березня люди вийшли на масові протести проти окупантів. Жителі не мають наміру допустити сценарій захоплення міста та готові його захищати.



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