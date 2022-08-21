У мережі повідомляють про 15 вибухів у Новій Каховці – можуть бути удари по окупантах

У Новій Каховці знову лунають потужні вибухи. Ймовірно, просто зараз втрати ворога продовжують зростати.

"Бавовна" продовжує завдати російським окупантам дуже великої шкоди. Практично кожен день тішить їх новими й новими вибухами на їхніх складах та опорних пунктах.

Читайте також Як зупинити путіна: названо дві речі, які змусять господаря кремля припинити криваву війну

Вибухи в Новій Каховці

Мешканці Нової Каховки у мережі повідомляють про те, що у місті знову лунають вибухи, передає 24 канал. Припускають, що ЗСУ завдають російським окупантам нових ударів, а ППО росіян намагається відповідати, але це у ворога виходить не дуже ефективно.

Відео вибухів у Новій Каховці

Місцеві також повідомили, що удари по окупантах точні та точкові, тому варто очікувати повідомлень про нові втрати ворога.

Знищення складів окупантів на Херсонщині стало регулярним

Депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань повідомив, що вчора ЗСУ знищили склад росіян та техніку біля Чорнобаївки. Вибухи були не такими потужними, як раніше, адже ворог після великих втрат зменшив обсяг логістики через Чорнобаївку.

Логістика ворога перейшла до Нової Каховки, де ЗСУ також дуже активно та влучно б'ють по російських окупантах.

Нова Каховка стала новим логістичним хабом росіян. Але там також є влучання, також пошкоджене дорожнє полотно, що вкрай ускладнює росіянам життя,

– сказав Хлань.

Дивіться також – росіяни почали зносити будинки у Маріуполі: відео