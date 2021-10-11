Новий канцлер Австрії Шалленберг склав присягу

Консерватор Александер Шалленберг прийняв присягу на посаду канцлера Австрії. Він склав її 11 жовтня і змінить на посаді Себастьяна Курца.

Церемонія приведення до присяги відбулась у президентському палаці у Відні. Шалленберг є юристом та професійним дипломатом.

Зверніть увагу Давно ходив по лезу ножа, – Лещенко про канцлера Австрії, який йде у відставку

Президент Александр ван дер Беллен відзначив, що новому канцлеру завдяки дипломатичному досвіду відомо, як привести "найсуперечливіші позиції до спільного знаменника". Також він висловив упевненість, що ця здатність буде "дуже корисною" Шалленбергу.

Водночас у Deutsche Welle зазначили, що новий канцлер Австрії дотримується політики Курца в питанні проблем міграції зокрема.

Корупційний скандал в Австрії: головне

Правоохоронні органи Австрії у квітні 2021 року розпочали розслідування щодо корупції, в якій фігурують чиновники та найближчі соратники Себастьяна Курца.

Оточення Курца підозрюють у незаконному впливі на журналістів. Представники влади могли замовляти "проплачені" матеріали, а частину виплат нібито здійснили через міністерство фінансів. Правоохоронці припустили, що це могло бути частиною плану, що дозволив йому обійняти посаду канцлера.

Власне Себастьяна Курца підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня. Це сталося на тлі скандалу довкола корупційного розслідування. Наразі він залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії.