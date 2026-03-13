Військовий оглядач з Ізраїлю зауважив цікавий нюанс у першій заяві нового лідера Ірану

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї звернувся до народу не одразу після свого обрання (8 березня), а через відносно тривалий період – 12 числа. Та й те в письмовому вигляді, а не особисто на камеру. Причиною цьому може бути його поранення.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, вказавши на те, що у Хаменеї-молодшого ймовірно зламаний гомілкостоп і поранене обличчя, тому він припустив, що через це той на камеру вирішив не виступати.

Чим характеризується Хаменеї-молодший?

Військовий оглядач зауважив на тому, що поранення новий верховний лідер Ірану отримав ще 28 лютого, коли США почали військову операцію в цій країні. Шарп припустив, що він перебував поблизу того місця, де був ліквідований його батько.

Згодом, 6 березня, був ще один замах, коли під атакою опинився підземний бункер під резиденцією іранського верховного лідера. Але на ту мить, на думку експерта, Моджтаба Хаменеї був у шпиталі.

Він вже пережив 2 замахи й залишається ціллю для Ізраїлю та США і на цю мить. Для того, аби завершити почате, потрібно мати розвідувальну інформацію про місце його перебування,

– озвучив Шарп.

Як підкреслив військовий оглядач, Моджтаба Хаменеї був обраний новим верховним лідером вже коли отримав поранення, значить, можна припустити, що його життю вже не загрожувала небезпека. Він, з його слів, людина радикальних поглядів, був правою рукою свого загиблого батька Алі Хаменеї.

Він не є релігійним авторитетом, але мав вплив і зв'язки з КВІР, налідений певними діловими якостями. Саме цим, на думку Шарпа, і пояснюється його обрання на посаду нового верховного лідера Ірану. А контакти з КВІР передбачають в нього жорстку позицію.

"У першому своєму зверненні він звісно підбадьорив прихильників, аби не виглядати слабко, але й висловив вкрай агресивний підхід. Він вимагає від країн-сусідів вигнати американців з військових баз, говорить про закриття Ормузької протоки, про намір продовжувати атакувати й мстити тим, хто виступив проти нього. При чому є натяки й в бік тих, хто насправді й не виступав", – озвучив Шарп.

До відома! Новий верховний лідер Ірану у своїй першій заяві висловився про те, що закриття Ормузької протоки й надалі буде інструментом задля того, аби тиснути на Сполучені Штати й Ізраїль. Він також наголосив, що всі американські бази на Близькому Сході будуть атаковані, тому закликав країн-сусідів до їх термінового закриття на своїх територіях. Він додав, що Іраном можуть бути активовані інші фронти у тих місцях, де його противник є вразливим.

У верхівці Ірану є розбіжності в ухваленні рішень

Поки режим зберігає свою міць на самій верхівці, то кого б не обрали в Ірані – більш радикального лідера чи ні, очікувати кардинальних змін, переходу до демократичної системи, як наголосив Шарп – не варто. Єдиний нюанс в тому, що посилений радикальний і фанатичний підхід може виражатися в більш прямолінійних та менш прагматичних діях, таких, які можуть здаватися авантюрою.

Рішення останніми днями, наприклад, про атаки на різні країни, вказують на певні розбіжність в керівництві Ірану. Ми чули вибачення президента країни Пезешкіана (про завдані удари по сусідах – 24 Канал), а потім більш консервативні особи це спростували й продовжили удари. Є проблематика в ухваленні рішень,

– переконаний Шарп.

Підсумовуючи, військовий оглядач наголосив, що є рішення Ірану, які нині видаються неадекватними навіть в межах його стратегії. Наприклад, запущені по Туреччині ракети чи удари по Оману, який є нейтральним, завжди непогано ставився до Ірану і навіть вмовляв США не атакувати Тегеран.

Зараз новий верховний лідер Ірану нарешті подав голос. Згодом будуть видні його політичні кроки. Саме тоді, як пояснив військовий оглядач, можна буде робити висновки щодо того чи відрізняється він від свого попередника й чим саме.

Що відомо про стан Хаменеї-молодшого?