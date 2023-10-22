У ГУР розповіли, чи почався новий наступ росіян

В українському інформаційному просторі ширяться тривожні повідомлення про новий наступ росіян. Однак у ГУР пояснили, що це, ймовірно, ІПСО.

У своєму новому інтерв'ю представник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про те, що росіяни перейшли в наступ. За його словами, для цього у них не вистачить ресурсів.

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Росіяни активні локально

Юсов зазначив, що ті активності, які відбуваються на окремих ділянках фронту, носять справді локальний характер. Підтвердженням цьому є публічні заяви окупантів про оборону, тобто вони визнають, що намагаються втримати те, що вже вдалося захопити.

Він вкоре наголосив, що потрібно дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти перевіреним джерелам. Зокрема, мовиться про офіційні повідомлення різних структур: Офісу Президента, Офісу генпрокурора, СБУ та іншим.

Все інше, так чи інакше, особливо, коли мова йде про анонімні джерела, анонімні російськомовні джерела... зрозуміло, кому легше готувати такі продукти і на яку аудиторію вони розраховані. Різна інформація на них часто справді готується для впливу на Україну і українців з метою посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, ввести в оману,

– наголосив представник ГУР.

Він сказав, що Україна також працює в цьому напрямку. За його словами, потрібно аналізувати інформацію.

Зокрема, Андрій Юсов також відзначив, що аналітики ISW констатують, що риторика Путіна щодо Авдіївки змінилася. Якщо раніше йшлося про наступ, то тепер президент РФ каже, що їхні війська ведуть успішні активні оборонні дії. Тому представник ГУР припускає, що історія про повномасштабний наступ була ІПСО.

Що відбувається довкола Авдіївки