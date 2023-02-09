Росія почала новий наступ: які напрямки ворог атакує на Донеччині

Російські окупаційні війська не полишають спроб повністю захопити Донецьку область. Тому загарбники розпочали наступ в цьому регіоні.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, наступ росіян, однозначно, вже розпочався.

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На яких напрямках наступає ворог

Кириленко зауважив, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог зосереджує свої сили та велику кількість техніки. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити ключові міста цих напрямків: Бахмут, Авдіївку та Вугледар.

Крім того, Кириленко зазначив, що росіяни значно інтенсивніше обстрілюють мирне населення. Мінометні обстріли тепер не припиняються ні вдень, ні вночі. Відтак, у четвер, 9 лютого, Іллінівська громада зазнала обстрілів. У результаті 2 людини загинули, ще 2 – отримали поранення.

Наступ, який розпочали окупанти – є невдалим. Повірте, я знаю, про що кажу. Ворог зазнає численних втрат,

– зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк також заявив, що масштабний наступ росіян на Сході вже розпочався. Він додає, що кремлівський диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть. Проте для Владіміра Путіна, як відомо, їхнє життя не має жодної цінності.

Актуальні втрати окупантів на 9 лютого

Зауважимо, що останніми днями кількість загиблих окупантів на добу значно зросла, що не може не тішити. Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу.

Лише за минулу добу наші військові героїчно "задвохсотили" 910 ворогів. Втрати ворога у техніці: