Це самогубство, – у розвідці сказали, де росіяни можуть спробувати висадити десант

Російські загарбники під час ймовірного нового наступу спробують висадити десант. Загроза існує на Півночі та Півдні нашої країни.

Це прокоментував речник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону, передає 24 Канал.

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"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", – сказав Юсов.

Але він переконаний, що таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України.

Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область – 24 Канал), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам,

– додав Юсов.

Раніше аналітики Інституту війни повідомили, що окупанти пішли в наступ на Луганщині. Геолокаційні кадри підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватово.

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Натомість представник ГУР Андрій Юсов констатував, що не варто вживати формулювання "повторний наступ", адже від 24 лютого 2022 року Україна живе в режимі широкомасштабної війни та свій наступ окупанти не припиняли.

Також він наголосив, що навіть коли йдеться про загострення бойових дій, ймовірно, цього слід очікувати на Сході нашої держави – а саме на Донеччині та Луганщині.

Звісно, що можуть бути повідомлення зі сторони російської пропаганди стосовно того, що путінські вояки активізувались на інших напрямках. Однак це, ймовірно, вкиди й фейки для відвертання уваги Збройних Сил.