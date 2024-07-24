Росія може почати наступ на чотирьох напрямках: де чекати нових боїв

Російські військові не планують зупиняти літню кампанію. Їхня активність помітна одразу на кількох напрямках, і на кожному з них росіяни можуть вдатися до активних дій.

Завдяки кількісній перевазі, Росія має можливість розтягнути свої сили по лінії фронту та залишатись активними. Експерт Центру оборонної стратегії та полковник запасу Віктор Кевлюк у розмові з 24 Каналом пояснив, де чекати нових боїв.

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Де в росіян є успіхи

Російським військовим на кількох напрямках вдається просуватися. Для цього вони не шкодують сил та засобів.

Російське командування в Україні використовує тактику "тисячі порізів", завдаючи одночасно величезної кількості ударів на різних напрямках. Це дозволяє противнику бути гнучким в ухваленні рішення щодо того, де розвинути успіх. Бо резерви у них обмежені,

– наголосив Віктор Кевлюк.

Наразі успіх росіян можна помітити в районі на Покровському напрямку. Зокрема, якщо російським військовим вдасться вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка, це стане великою оперативною проблемою для Сил оборони.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Інший напрямок – Куп'янський, де в районі Піщаного противник намагається вийти на берег річки Оскіл. Якщо йому це вдасться, він "розсіче" на дві половини ОСУВ "Хортиця". Це може стати ще однією великою оперативною проблемою", – зазначив полковник запасу.

Росіяни просуваються біля Піщаного: дивіться на карті

Є іще один небезпечний напрямок. Ворог достатньо активний у Запорізькій області, навіть наростив там своє угруповання. Його чисельність – близько 90 тисяч військових. Крім того, збільшилась кількість російського контингенту на Придніпровського напрямку, неподалік Херсона.

"Літню кампанію вони завершувати не збираються. На цих чотирьох напрямках варто очікувати активних дій", – додав Кевлюк.

Зауважимо, що дії російської армії призводять до їхніх чималих втрат. Так, за минулу добу Сили оборони знищили 1140 окупантів. А загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення вже перетнули позначку у 570 тисяч.