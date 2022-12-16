Не коли, а якщо: Жданов пояснив слова Залужного про новий наступ на Київ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що Росія готує 200 тисяч нових солдатів, які можуть піти у новий наступ на Київ. Однак ймовірність того, що окупантам вдасться захопити столицю дуже і дуже низька – про це кажуть зокрема і аналітики американського Інституту вивчення війни.
Важливо, що Главком висловив реалістичну позицію Генштабу, який планує з розрахунку найгіршого сценарію, тобто розглядає усі можливі варіанти. Але найголовніше ц цьому питанні – наступ буде, не коли, а якщо Росія збере та підготує таку кількість нових бійців. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.
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На підготовку наступу росіянам потрібно багато часу
Відтак, ймовірність такого нападу низька, адже лише за цієї умови потрібно буде розмовляти про загрозу нової хвилі наступу. Тоді у найгіршому випадку вона може бути наприкінці січня, а в кращому – наприкінці березня.
За словами Жданова, з урахуванням такої ймовірності нам потрібно готуватися до будь-яких варіантів. Але поки що перекидання такої кількості військ не йдеться – на це потрібно багато часу. Адже навіть не в умовах повномаштабної війни з колосальними втратами Росія формувала 175-тисячне угруповання, яке в лютому увійшло на територію України, протягом року.
"У 2020 році було перше перекидання військ, які залишили на наших східних кордонах, а потім було вже перекидання військ і особового складу на навчання у Білорусь. Так що це захід не одного дня чи одного тижня", – пояснив військовий експерт.
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Він додав, що українська сторона, звичайно ж, спостерігатиме за накопиченням військ, зокрема у Білорусі, і щойно воно почне відбуватися, а кількість перевалить за 50 – 70 тисяч, тоді можна буде розглядати реальну загрозу підготовки вторгнення в Україну з Півночі.
Жданов уточнив, що це може статися у зазначені терміни, якщо Путін уже з дня на день домовитися з Лукашенком про спільну операцію з території Білорусі.
Перспективи нового наступу на Київ: думки експертів
- Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко вважає, що навіть якщо новий наступ Росії і справді буде, то Збройні Сили України цілком до нього готові.
- Адже зараз вже далеко не лютий 2022-го року, коли українські військові були недостатньо підготовлені та мали "ментальний бар'єр". Сьогодні їм нічого не завадить дати серйозну відсіч за найменшої загрози.
- Військовий оглядач Денис Попович погодився із застереженнями Залужного, але вважає, що наразі загрози наступу немає. Українські військові та розвідка пильно слідкують за діями та підготовкою ворога, тож у будь-якому випадку несподіванки для них точно не буде.
- Також він припустив, що наступ може бути більше спрямований не на Київ, а на Харківщину, щоб відіграти втрачені позиції.