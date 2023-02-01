Загроза нового наступу Росії: чи розглядають у РНБО можливість евакуації цивільних

Росія може розпочати новий наступ на території України. Однак, українські захисники готові до будь-якого розвитку подій і дадуть ворогу відсіч. Що ж до цивільного населення, то наразі не йдеться про жодну масштабну евакуацію.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону наголосив, що в нашій країні війна все ще триває й забезпечити стовідсоткову гарантію усім громадянам наразі неможливо.

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Ми від наших громадян нічого не приховуємо. В кого є розум, той розуміє, що відбувається,

– зазначив Олексій Данілов.

Україна зробить усе для захисту громадян

Він зауважив, що наразі в України, на жаль, немає засобів, які б змогли забезпечити стовідсотковий захист від ракетних ударів Росії, оскільки ворог використовує балістичні ракети, які українській ППО складно перехопити.

Однак, за словами Данілова, це не означає, що ми маємо "пересунути" кудись Київ.

Якщо буде якесь загострення, люди будуть знати, де воно відбувається і в який спосіб. Наші військові будуть робити все можливе для того, щоб усе було гаразд і щоб громадяни були захищені,

– наголосив секретар РНБО.

Ворог і не припиняв війну

Однак, він наголосив, що "це війна, вона не закінчилася. Коли вона закінчиться ми зможемо видихнути і сказати, що ми в безпеці".

"Зараз усе не так: ворог жбурляється ракетами. Хоч їх у нього усе менше й менше. На превеликий жаль, під час останньої такої атаки ми втратили 11 громадян", – сказав Данілов.

Водночас запевнив, що потужності України з кожним днем стають усе більшими. Оскільки, допомогу, яку надають партнери є значно потужнішою, у порівняні з тим, що нам пропонували в березні чи навіть влітку.

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