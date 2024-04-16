Може вплинути навіть потоп: у ЗСУ назвали фактори, від яких залежить активізація наступу Росії

На фронті зараз надважка ситуація біля міста Часів Яр, туди не припиняють тиснути росіяни. Однак очільник Головного управління української розвідки Кирило Буданов зауважив, що в травні варто очікувати активізацію російського наступу.

Чи можна спрогнозувати його напрямки для 24 Каналу пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. А також пояснив, від чого залежить інтенсивність бойових дій найближчими місяцями.

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Від чого залежить наступ росіян

Тимочко переконаний, що масштабування наступу і його напрямки будуть залежати від того, яких результатів окупаційна армія досягне у короткостроковій перспективі.

Оскільки вже давно існує наказ Владіміра Путіна про повне захоплення Донецької і Луганської областей, наразі ворог, імовірно, зосередить свої зусилля саме на цих відтинках фронту.

Однак армія, що називала себе "другою в світі" змогла захопити кілька невеликих міст ціною величезних людських втрат, витрачаючи на це місяці. Тому говорити про реальне виконання цього плану зараз не доводиться.

Після того, як росіяни не досягли цілей, що ставилися перед ними у зимовій кампанії, вони, ймовірно, проведуть аналіз, візьмуть певний час для перегрупування військ, доукомплектування, розв'язання внутрішньої російської проблеми з паливом. Остання гостро постала після знищення нафтопереробних заводів.

Проблему постачання палива росіяни свого часу не змогли розв'язати на Київському і Сумському напрямках, там були змушені відступити, хоча залучали одні з найкращих бойових підрозділів,

– зауважив Тимочко.

Він переконаний, що всі подальші плани і активізація наступу противника на окремих ділянках фронту буде залежати від результатів теперішньої воєнної кампанії.

"Якщо наше командування заявляє, що ворог планує наступальну кампанію після відновлення своїх сил, звичайно, вони знають напрямки або прораховують ці напрямки, де може просуватися ворог", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

На заваді може стати навіть потоп

Крім того, події, що значно можуть вплинути на російські атаки, можуть бути зовсім непередбачуваними. За словами Тимочка, внести суттєві корективи може навіть потоп в Росії. Навіть не тільки у видатках на армію, а на внутрішню російську політичну розкладку, адже до нескінченності ігнорувати проблеми населення із уже затоплених восьми областей Владімір Путін і його влада не зможе.

Ця подія може потребувати залучення додаткових сил, зокрема військових, рятувальників, авіації, медиків. До того ж увага органів державної влади буде зосереджена першою чергою на розв'язанні цієї катастрофи.

Так Путін постане перед вибором: чи воювати далі в Україні, чи все ж таки ефективно реагувати і допомагати своєму населенню, задля уникнення бунтів. До того ж уже з'являється багато відео в мережі, на яких сім’ї російських солдатів звертаються до Путіна і жалісливо розповідають про те, що поки чоловік воює на фронті, сім’ї тонуть у воді.

Коли очікується активізація російського наступу