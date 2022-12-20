У Росії розділилися думки щодо доцільності нового наступу у війні проти України, – Держдеп США

Останніми тижнями військові оглядачі та розвідники кажуть про загрозу нового наступу росіян. Цікаво, що у самій Росії думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ, розділилися.

Про це заявив високопосадовець Держдепу США. Він зазначив, що наразі згоди у цьому питанні у Кремлі немає.

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Чиновник сказав, що у вищих військових колах Росії точаться внутрішні дебати про те, чи можуть російські військові здійснити наступ.

Звичайно, є люди (у Росії – 24 канал), які, як я думаю, хотіли б провести наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні питання щодо можливостей Росії зробити це,

– наголосив чиновник.

Він також зазначив, що незалежно від того, який сценарій розвитку подій обере Росія, влада США все одно продовжить надавати допомогу Україні.

За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.

"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", – сказав чиновник.

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